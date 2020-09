Alan Pulido seguirá en la lista de lesionados con el Sporting Kansas City

ESTADOS UNIDOS – Aunque se reportó que el atacante mexicano Alan Pulido, del Sporting Kansas City, está incluido en la lista de lesionados, no se ha dado un informe oficial sobre su lesión, el equipo no ha emitido ningún comunicado respecto a su caso, pero lo que sí es seguro es que no estará disponible para el compromiso de este domingo.

El Sporting disputará su décima primera fecha de la temporada de la MLS ante el Minnesota United en el Sporting Park y lo único que se pudo recabar sobre Pulido es que se perderá el duelo. Con partido perdido ya llevará tres jornadas seguidas sin pisar la cancha de manera oficial.

Todos estos rumores nacieron a causa de que el sábado pasado Pulido no fue contemplado como titular en el encuentro contra el Houston Dymano, con quienes cayeron por 2-1. Y todo indica que su inactividad se debe a que su entrenador Peter Vermes, quiere darle más reposo y llegar en mejor forma cuando este lo convoque de nuevo.

Desde que Pulido llegó a la MLS ha disputado 10 encuentros, cinco en la temporada regular y cinco en el torneo creado “MLS is Back” que se celebró en la burbuja de Orlando, Florida, y tiene acumulado un total de cuatro anotaciones y cuatro asistencias, hasta el momento suma dos tarjetas amarillas.