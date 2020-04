Alan Pulido confesó sentirse traicionado por Tigres.

Seis años después de su salida de Tigres, Alan Pulido habló sobre aquellos momentos complicados que tuvo en su intento por emigrar al futbol europeo, asegurando que se sintió traicionado por el equipo regiomontano.

Al principio, siempre hay miedo de saber qué va a pasar, hubo circunstancias que me dieron señales de que ésa era la decisión a tomar; lo digo de buena manera, me sentí traicionado por el hecho de amar ese equipo, ahí crecí, debuté, logré cosas importantes y que me dieran la espalda de esa manera, me dolió demasiado", expresó el delantero a ESPN.