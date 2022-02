Afirman ‘Gallego’ Méndez, que el merito de la primera victoria de Xolos es de los jugadores

El mérito de la primer victoria de Xolos en el torneo es toda de los jugadores, así lo expresó Sebastián ‘Gallego’ Méndez al término del encuentro.

El técnico del Club Tijuana se desvivió en halagos hacia el equipo que dirige y reconoció que fueron justos ganadores, incluso, tocó el tema de anteriores partidos, en los que desde su óptima merecieron más.

Nosotros somos un colectivo en todo el sentido. Me pone muy contento por los muchachos”, expresó. “Es un buen grupo desde lo humano y entrenarlos ha sido un gran placer”, declaró el estratega.

Méndez reconoció que tuvo que hacer cambios en su once, metiendo a jugadores de buen pie para comandar al equipo como Marcel Ruiz y Lucas Rodríguez. Advirtió que cuando su equipo capitalice todas las ocasiones que crean, serán de respeto.

“Siempre hay cosas para corregir y el equipo demostró que puede jugar muy bien. Cuando seamos efectivos vamos a ser un equipo mucho más temible, porque creamos muchas situaciones. Hay que tomar esto con mucha humildad, para crecer como equipo se necesita mucha humildad y vamos por ese camino”, afirmó.

Por su parte, el técnico de Pumas, Andrés Lillini, reconoció la superioridad de Xolos durante los 90 minutos.

“Tuvimos muchos errores simples, no forzados que no llevó a que el equipo nos ataque y nos creara algunas situaciones de gol. No tuvimos la pelota como lo veníamos haciendo en los pasados partidos”, enfatizó.