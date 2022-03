Aficionado de Querétaro que fue entregado por su madre da su versión y rompe en llanto (VIDEO)

QUERÉTARO, México-. En medio de las detenciones de los agresores que participaron en los actos de violencia del Querétaro vs Atlas, se volvió viral el caso de Raúl, el aficionado de Gallos Blancos que fue entregado por su madre el pasado martes.

Raúl, quien fue llevado a la Fiscalía de Querétaro por su misma mamá, de forma voluntaria, platicó en un video reportaje de Imagen Televisión su versión de lo que ocurrió en el Estadio Corregidora, quien aceptó que, aunque salga en imágenes, lo están "inculpando de muchas cosas".

"Vámonos por mi propio pie, porque no hice nada. Yo no debo nada, simplemente quiero hacer las cosas bien. Me están inculpado de muchas cosas. Salgo en imágenes, pero en ningún momento salgo pegándole a nadie. Se salió de control esto. Sí estoy arrepentido por haber hecho lo que hice"

"Lo único que hice fue defenderme, defender a mi familia. Sí estuvo mal. Yo tengo mi plan de vida de seguir estudiando. Tenía mi carrera de trabajo social, algo que yo le había comentado a mi mamá tiempo atrás, pero me dijo que no había dinero para seguir la carrera. Perdí el trabajo hace poco", relató.

Raúl rompió en llanto y se disculpó con su madre

El aficionado rompió en llanto y se disculpó con su madre por lo sucedido: "Que me perdone, la verdad estoy arrepentido. Nunca le había pedido una disculpa de corazón. Ella es la mujer que siempre ha estado conmigo. Le agradezco que a pesar de todo mi cochinero siempre ha estado conmigo".

Te puede interesar: Mesero es detenido por lo ocurrido en el Querétaro vs Atlas, pero ni siquiera estuvo en el estadio

Además, Raúl le deseó recuperación a 'El Razor' y a todos los heridos

"Que se recupere. Le deseo lo mejor. Yo he estado rezando por él y por esa gente. Mi corazón ya no es de odio. Es una experiencia que no se le desea a nadie”, finalizó Raúl en su entrevista para Imagen Televisión.