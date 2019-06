Abandona caso Neymar segundo abogado de Najila Trindade

BRASIL.- Najila Trindade, la mujer que denunció a Neymar por violación, perdió nuevamente a su abogado.

Y es que Danilo García Andrade informó que dejó el caso, pues su clienta lo acusa de haber planeado el robo en su departamento donde, entre otras pertenencias, desapareció la tableta donde la modelo brasileña alega tener la versión extendida del video filtrado en redes, donde esta la prueba de la violencia del futbolista brasileño hacia ella.

La joven asegura que buscó el dispositivo por medio de Apple y la ubicación que arrojó fue la oficina del licenciado.

"Me encantaría tenerla porque allí estaría la prueba del vídeo que dice tener, de siete minutos. Un material que hasta hoy no me ha enseñado ni tengo. Sería genial", indicó García.