¡A lo Lupillo Rivera! Holly Sonders, novia de Óscar de la Hoya, se tatúa al boxeador

EU-. Como lo hizo Lupillo Rivera con Belinda, Holly Sonders, ex golfista, presentadora deportiva y nueva novia de Óscar de la Hoya, se tatuó al ex boxeador mexicoamericano en su espalda.

La imagen que Holly Sonders se tatuó es la de Óscar de la Hoya celebrando en los Juegos Olímpicos de 1992, cuando 'Golden Boy' ganó la medalla de oro, antes de debutar como profesional. De ahí nació su famoso apodo.

"Querido Óscar. Tienes todo en la vida. No hay nada que pueda darte que no hayas recibido ya… excepto esto. Este tatuaje significa el día que te conviertes en 'Golden Boy'. El momento en el que ganaste la medalla de oro en Olimpiadas 1992 y miraste a tu madre que había fallecido meses antes"

"A la hora de elegir un artista para dar vida a este momento, no había duda de que quería que fuera el marido de tu hermana @tattooesteban. Te amo @oscardelahoya", publicó la celebridad estadounidense.

Responde Óscar de la Hoya

"Nadie entenderá cómo me siento. Durante los últimos 35 años, mi vida ha sido dedicada y entregada al público. Por fin me siento amado de la manera que siempre he merecido. Holly, has sacado la mejor versión de mí y ese es el mejor regalo que he recibido", respondió el ex pugilista.

Óscar de la Hoya y Holly Sonders tienen pocos días de relación

Apenas pocos meses tienen de relación Óscar de la Hoya y Holly Sonders, pero en este pequeño tiempo han demostrado ser prácticamente inseparables.