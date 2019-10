A Sebastian Vettel no le gustó tanto el GP de México

Sebastian Vettel, piloto de Ferrari, criticó algunos detalles de la organización del Gran Premio de México, como el trofeo con el que se premia a los ganadores, e incluso darle prioridad a otra marca extranjera de cervezas, siendo que en nuestro país hay mucha tradición con esta bebida.

“Es una lástima. Tienes una gran carrera y ellos ponen mucho esfuerzo en ella, y luego recibes estos trofeos de mierda que son aburridos”, opinó el alemán en conferencia de prensa.

Podríamos tener algo lindo, tradicional mexicano, porque es una pena… Hay Heineken escrito en todas partes, no necesitas tener la maldita estrella en el trofeo también. Hay que conseguir algo bonito, como el que tenían cuando la F1 corría aquí antes”, manifestó.

Además, también reprobó a Mario Achi, animador de la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

“Creo que la ceremonia fue genial pero no me gustó el tipo del selfie cuando intentó entrar en la foto, así que lo alejé. De todos modos no me gustan las selfies”, mencionó el cuatro veces campeón de la Fórmula 1.

Finalmente, Vettel reconoció que el resto del podio fue “genial”, y lo que más le gustó fue el presentar el monoplaza ganador.

El piloto concluyó esta competencia en la segunda posición.

Con información de Milenio.