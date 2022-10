Cada cuatro años, se celebra un acontecimiento importantísimo para todo fanático del fútbol: la Copa del Mundo o, simplemente, el Mundial. Es un momento donde en todos los países donde éste deporte es crucial, como la mayoría de América del Sur (Brasil, Argentina o, por supuesto, México), parece que no hay barreras. Se da una unión donde todos quieren ganar cada partido y llegar hasta la deseada copa, incluso los que no miran fútbol comúnmente.



Si eres un mexicano apasionado y quieres alentar a la selección nacional en el campeonato del mundo, no puedes dejar de prestarle atención a estas 4 cosas infaltables para ver el Mundial.

1) Comidas típicas



Durante la Copa del Mundo, reina el espíritu patriota de todos y, debido a las ocho horas que separan a México de Qatar, muchos partidos pueden darse en hora donde comúnmente estaríamos comiendo. Es por eso que no hay mejor momento para stockearse con comidas típicas, ya sea hechas por nosotros mismos u ordenadas a un restaurante. ¿Enchiladas, huevos a la Veracruzana, tacos o chile? ¡La victoria siempre es más sabrosa si es acompañada por comida mexicana! Te recomendamos Cocina Facil para ver algunas recetas

2) Televisor



Empecemos por un punto obvio: no puedes mirar el Mundial de fútbol si no posees un televisor. Pero ¿cuántos años tiene el tuyo? ¿Se le ven rayas, puntos negros o falla la señal? ¿Tu televisor ya lleva varios mundiales? Puede que esta nueva oportunidad que tiene México de llevarse la copa sea una señal para renovar tu televisor por uno nuevo. Los precios van desde $3400, un televisor de 34 pulgadas marca Vios, hasta $13990 por un Smart TV JVS de 70 pulgadas, tomando de referencia las ofertas de Soriana de este mes. Con un televisor como el JVC , no te perderás ni un segundo de la transmisión!



3) Asientos cómodos



Otra cosa elemental que necesitas tener para ver ascender a México hasta la victoria son asientos cómodos frente a tu nuevo televisor. Para algunos algo cómodo es una silla, un almohadón o la misma cama, mientras que, para la gran mayoría, lo cómodo es un sofá. ¿Individual, de dos plazas, tres o cuatro? Hay muchas opciones, pero asegúrate de adquirir uno antes de que comience el Mundial para que nadie de la familia quede afuera ¡Alivia tu nerviosismo con un cómodo sofá! En este caso, la sección de Sofas de Mercado Libre es uno de los lugares ideales para hallar promociones.



4) Símbolos



Es imposible alentar a la selección mexicana sin tener la casa llena de símbolos nacionales. Lo más común son las banderas de todos los tamaños y formas, y, por supuesto la camiseta y pantalón del equipo con el número de tu jugador favorito. Pero los hinchas tienen toda clase de rituales y objetos (heredados o nuevos) para ayudar a la selección a ganar: collares, estampitas, vírgenes, pañuelos y todo lo que te imagines. ¡Sigue con la tradición familiar o crea una propia y llénate de confianza para ganar todos los partidos!

El Mundial de fútbol es definitivamente una época especial para todo mexicano y sudamericano. ¡Prepárate de ante mano para disfrutarlo como nunca!