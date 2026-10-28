Pat Murphy ganó la Serie Mundial a los 67 años con Brewers de Milwaukee, 11 años después de que Padres lo despidiera tras 96 juegos: sobrevivió a un infarto en la pandemia y fue asistente de su exalumno

El mánager de Milwaukee perdió su primera oportunidad en Grandes Ligas en 2015, sufrió un infarto en 2020 y pasó ocho temporadas como asistente de Craig Counsell, quien había sido su jugador universitario. Once años después de su salida de San Diego, conquistó su primer campeonato de Serie Mundial.

El 1 de agosto de 2020, Pat Murphy sufrió un infarto mientras trabajaba con los Brewers de Milwaukee. El entonces coach de banca, de 61 años, tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital después de presentar dificultades para respirar durante una práctica en el Miller Park. Aquella tarde, su preocupación dejó de ser el beisbol y pasó a ser su propia vida.

Seis años después, el miércoles 28 de octubre de 2026, Murphy celebró a sus 67 años la conquista de su primera Serie Mundial como mánager, luego de que Milwaukee derrotara 4-1 a los Rays de Tampa Bay en el Tropicana Field y consiguiera el primer campeonato de sus 56 años de historia como Brewers.

El título llegó 11 años después de que los Padres de San Diego decidieran despedirlo como mánager interino, luego de dirigir solamente 96 encuentros durante la temporada de 2015.

Entre aquella salida de San Diego y la conquista del Trofeo del Comisionado hubo un infarto, ocho años como asistente de un antiguo alumno universitario y una segunda oportunidad para dirigir en Grandes Ligas que no llegó sino hasta que estaba por cumplir 65 años.

¿Por qué los Padres de San Diego despidieron a Pat Murphy después de solamente 96 juegos?

La primera oportunidad de Pat Murphy como mánager en Grandes Ligas llegó el 16 de junio de 2015, cuando los Padres de San Diego lo nombraron dirigente interino en sustitución de Bud Black, quien había sido despedido después de un inicio de temporada con 32 victorias y 33 derrotas.

Murphy, que entonces tenía 56 años, había trabajado durante varios años dentro de la organización de San Diego, principalmente como entrenador de equipos de Ligas Menores.

Sin embargo, su primera experiencia al frente de un club de MLB duró solamente 96 encuentros, en los que registró 42 victorias y 54 derrotas, para un porcentaje de triunfos de .438.

El 4 de octubre de 2015, poco después de que los Padres disputaran su último encuentro de temporada regular ante los Dodgers de Los Ángeles, la organización anunció que Murphy no regresaría como mánager para 2016.

San Diego terminó aquella campaña con marca de 74-88, fuera de la postemporada, y la directiva decidió iniciar la búsqueda de un nuevo dirigente.

La salida significó el final de su primera oportunidad de dirigir en Grandes Ligas. Murphy tendría que esperar ocho años para volver a ocupar ese puesto.

¿Cómo Pat Murphy terminó siendo asistente de Craig Counsell, quien había sido su alumno universitario?

Después de su salida de San Diego, Murphy encontró una oportunidad en Milwaukee gracias a una relación que había comenzado varias décadas antes.

Craig Counsell, entonces mánager de los Brewers, había sido jugador de Pat Murphy en la Universidad de Notre Dame, donde coincidieron a partir de 1989.

Murphy fue entrenador de beisbol de aquella institución entre 1988 y 1994, periodo durante el cual Counsell jugó como infielder antes de desarrollar su carrera profesional.

Años después, los papeles se invirtieron.

Counsell contrató a su antiguo entrenador como coach de banca de los Brewers para la temporada 2016, convirtiéndose en el superior de quien había sido su mentor durante la etapa universitaria.

Ambos trabajaron juntos durante ocho temporadas, de 2016 a 2023, y contribuyeron a que Milwaukee se clasificara regularmente a la postemporada.

Aquella relación también tendría un papel importante durante uno de los episodios más delicados en la vida de Murphy.

¿Qué le pasó a Pat Murphy en 2020 cuando sufrió un infarto en el estadio de los Brewers?

El 1 de agosto de 2020, en plena temporada de Grandes Ligas afectada por la pandemia de COVID-19, Murphy participaba en un entrenamiento de Milwaukee.

Los Brewers tenían programada una serie contra los Cardinals de San Luis, pero los encuentros fueron pospuestos debido a un brote de coronavirus en el equipo rival.

Durante la práctica, Murphy comenzó a sentirse mal después de participar en ejercicios de cuadro interior. Posteriormente se sentó en la banca del estadio, donde Rafael Freitas, integrante del cuerpo de preparadores físicos, detectó que algo no estaba bien.

El médico del equipo, Mark Niedfeldt, se encontraba en las instalaciones y diagnosticó rápidamente que Murphy estaba sufriendo un infarto.

Una ambulancia lo trasladó al Froedtert Hospital, donde los especialistas le realizaron un procedimiento para colocarle un stent, dispositivo utilizado para mantener abierta una arteria coronaria.

La intervención permitió estabilizarlo y, después de recibir atención médica, comenzó su recuperación.

En noviembre de 2023, al recordar aquel episodio durante su presentación como mánager de Milwaukee, Murphy contó con humor que uno de los paramédicos le preguntó por su familiar más cercano, lo que le hizo pensar en la posibilidad de morir durante el traslado.

El incidente modificó su perspectiva sobre la vida y el tiempo que deseaba compartir con sus hijos.

Murphy regresó a trabajar con los Brewers el 18 de septiembre de 2020, casi siete semanas después del infarto, aunque inicialmente con restricciones en sus actividades.

Pat Murphy ganó 1,000 juegos universitarios, pero también tuvo que reconstruir su carrera

Mucho antes de convertirse en mánager de Grandes Ligas, Murphy había desarrollado una trayectoria de más de dos décadas como entrenador de beisbol universitario.

Trabajó en instituciones como Notre Dame y Arizona State, donde acumuló numerosos campeonatos de conferencia y participaciones en torneos nacionales.

Durante su etapa universitaria consiguió 1,000 victorias como entrenador, una cifra que lo colocó entre los dirigentes con mayor trayectoria dentro del beisbol colegial estadounidense.

En Arizona State, donde estuvo de 1995 a 2009, llevó al equipo a cuatro participaciones en la Serie Mundial Universitaria y llegó a disputar la final de 1998.

Sin embargo, su etapa terminó en noviembre de 2009, cuando renunció en medio de una investigación de la NCAA sobre infracciones a las reglas del programa de beisbol.

La investigación derivó en sanciones para la universidad y restricciones durante un año en las actividades de Murphy como entrenador universitario, relacionadas con sus responsabilidades de supervisión.

En 2010 comenzó una nueva etapa en el beisbol profesional al incorporarse a la organización de los Padres de San Diego, donde trabajó en distintas categorías de Ligas Menores antes de recibir su primera oportunidad como mánager interino en 2015.

¿Cómo Pat Murphy consiguió una segunda oportunidad en MLB a los 64 años?

La salida de Craig Counsell de Milwaukee para convertirse en mánager de los Cubs de Chicago en noviembre de 2023 abrió una nueva oportunidad para Murphy.

Después de ocho temporadas como coach de banca, los Brewers decidieron promoverlo al puesto de mánager principal.

Su nombramiento se anunció el 15 de noviembre de 2023, cuando Murphy tenía 64 años, apenas 13 días antes de cumplir 65.

A diferencia de su primera experiencia con los Padres, esta vez recibió la oportunidad de dirigir desde el comienzo de una temporada completa y de implementar su propio sistema de trabajo.

Los resultados llegaron desde su primera campaña.

En 2024, los Brewers terminaron con marca de 93-69, conquistaron la División Central de la Liga Nacional y Murphy recibió el premio al Mánager del Año, convirtiéndose en el primer dirigente de Milwaukee en obtener ese reconocimiento.

Un año después, en 2025, los Brewers mejoraron su registro a 97-65, volvieron a ganar su división y Murphy fue nombrado Mánager del Año por segunda temporada consecutiva.

La progresión continuó en 2026.

¿Cómo llevó Pat Murphy a los Brewers a su primera Serie Mundial después de 56 años?

En su tercera temporada completa como dirigente de Milwaukee, Pat Murphy llevó a los Brewers a terminar con el mejor récord de las Grandes Ligas en 2026, con 103 victorias y 59 derrotas.

Fue la primera ocasión en la historia de la franquicia en que el equipo alcanzó las 100 victorias durante una temporada regular.

Su trabajo también se distinguió por una forma de dirigir basada en la disciplina y en exigir las mismas responsabilidades tanto a los jugadores jóvenes como a los veteranos.

En septiembre de 2026, por ejemplo, Murphy retiró del encuentro a William Contreras después de considerar que el receptor no había corrido con suficiente intensidad hacia la primera base. La decisión fue una muestra de las reglas internas que aplica a todos los integrantes del equipo.

Bajo su dirección, Milwaukee construyó el camino al campeonato de la siguiente manera:

Temporada regular: 103 victorias y 59 derrotas.

103 victorias y 59 derrotas. Serie Divisional: eliminaron 3-1 a Padres de San Diego.

eliminaron 3-1 a Padres de San Diego. Serie de Campeonato de la Liga Nacional: barrieron 4-0 a Dodgers de Los Ángeles.

barrieron 4-0 a Dodgers de Los Ángeles. Serie Mundial: vencieron 4-1 a Rays de Tampa Bay.

Los Brewers terminaron la postemporada con 11 victorias y solamente dos derrotas, para conquistar el primer Trofeo del Comisionado de su historia.

El campeonato tuvo además un significado particular para Murphy: uno de los equipos que Milwaukee eliminó en su camino al título fue precisamente San Diego, la organización que había decidido no conservarlo como mánager en octubre de 2015.

Once años después de aquella decisión, Murphy terminó al frente del mejor equipo de las Grandes Ligas y conquistó el campeonato que Milwaukee había buscado desde su llegada a Wisconsin en 1970.

A sus 67 años, después de 1,000 victorias universitarias, una salida de Grandes Ligas, ocho temporadas como asistente y un infarto, Pat Murphy finalmente celebró su primer título de Serie Mundial como mánager.