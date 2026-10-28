¡56 años de espera terminaron! Brewers de Milwaukee conquistan su primera Serie Mundial tras vencer a Rays de Tampa Bay

Los Brewers de Milwaukee son los campeones de la Serie Mundial 2026. (Foto: MLB)

Milwaukee conquistó su primer campeonato de Grandes Ligas después de 57 años de historia, al derrotar a Tampa Bay en cinco juegos. Jacob Misiorowski fue la figura del encuentro decisivo.

Tuvieron que pasar 56 años para que los Brewers de Milwaukee conquistaran su primer campeonato de Serie Mundial. Este miércoles 28 de octubre, la franquicia de Wisconsin escribió una nueva página en su historia al derrotar 4-1 a los Rays de Tampa Bay en el quinto juego del Clásico de Otoño, disputado en el Tropicana Field de St. Petersburg, Florida.

El equipo que dominó la temporada regular de las Grandes Ligas (MLB) con una marca de 103 victorias y 59 derrotas terminó levantando el Trofeo del Comisionado, luego de imponerse 4-1 en la Serie Mundial 2026.

La celebración tuvo como escenario el estadio de Tampa Bay, donde una gran cantidad de aficionados de Milwaukee, que viajaron desde Wisconsin para presenciar el encuentro, acompañaron a los Brewers en la conquista del primer título de su historia.

Jacob Misiorowski fue la figura del juego 5, pero abandonó por molestias en la pierna

El protagonista del encuentro decisivo fue el lanzador Jacob Misiorowski, quien mantuvo sin anotaciones a la ofensiva de Tampa Bay durante cinco entradas y dos tercios.

El derecho permitió solamente dos imparables, concedió una base por bolas y registró dos ponches, en una actuación que encaminó a Milwaukee hacia el campeonato.

Sin embargo, Misiorowski tuvo que abandonar el montículo durante la parte baja de la sexta entrada, después de presentar calambres en la pantorrilla derecha.

A pesar de su salida anticipada, el abridor había cumplido con su trabajo al contener a los Rays y dejar a los Brewers con ventaja en la pizarra.

Brewers fueron el mejor equipo de MLB en 2026 y solamente perdieron dos juegos de postemporada

El campeonato fue la culminación de una temporada en la que Milwaukee terminó con el mejor récord de las Grandes Ligas, gracias a sus 103 triunfos y 59 derrotas.

La superioridad del equipo también se reflejó durante octubre, cuando consiguió 11 victorias y solamente dos derrotas en 13 encuentros de postemporada.

Su camino hacia el primer campeonato de Serie Mundial fue el siguiente:

Serie Divisional de la Liga Nacional: Brewers vencieron 3-1 a Padres de San Diego.

Brewers vencieron 3-1 a Padres de San Diego. Serie de Campeonato de la Liga Nacional: Brewers barrieron 4-0 a Dodgers de Los Ángeles.

Brewers barrieron 4-0 a Dodgers de Los Ángeles. Serie Mundial: Brewers derrotaron 4-1 a Rays de Tampa Bay.

Milwaukee llegó a la Serie Mundial después de eliminar en cuatro encuentros consecutivos a los Dodgers, mientras que ante Tampa Bay ganó los primeros tres partidos antes de sufrir su única derrota del Clásico de Otoño en el cuarto juego.

Los Rays habían evitado la eliminación la noche del martes, al remontar en la duodécima entrada para ganar 4-3, cuando Milwaukee se encontraba a solamente tres outs de levantar el trofeo.

Sin embargo, los Brewers aprovecharon su segunda oportunidad y consiguieron el triunfo que puso fin a una espera de 56 años, luego de que los Pilots de Seattle se trasladaron a Milwaukee en 1970.