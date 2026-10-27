Jugarán Paredes y Assad con Naranjeros a partir de diciembre; Kirk podría sumarse

El ligamayorista Isaac Paredes reportará con Naranjeros para el mes de diciembre. Javier Assad, pitcher de los Cubs, aún tiene posibilidad de jugar este año con Hermosillo. (Fotos: Archivo GH)

El gerente deportivo del club, Francisco Gámez, aseguró que ya hay un acuerdo para que los primeros dos reporten en la recta final de la temporada.

Ante la posible huelga que podría retrasar el inicio de la próxima temporada de Grandes Ligas, los Naranjeros de Hermosillo ya cuentan con un acuerdo para que Isaac Paredes y Javier Assad participen en la Liga Mexicana del Pacífico a partir de diciembre, confirmó este martes el gerente deportivo del club, Fancisco Gámez.

Paredes, quien había puesto en duda su regreso a la Escuadra Naranja este año tras una serie de publicaciones en sus redes sociales, finalmente podría volver a jugar en su ciudad natal por quinto año consecutivo; mientras que Assad lo estaría haciendo por primera vez desde la temporada 2021-22.

“Isaac es alguien a quien normalmente le gusta jugar. Ahora, con la cuestión de la inminente posible huelga que tenga Grandes Ligas, le va a dar más libertades. Como todos los años, él normalmente viene en el mes de diciembre, él ha externado que lo quiere hacer y nosotros estamos a la espera de saber exactamente en qué fecha de diciembre, pero contamos con él, como lo hemos hecho en los últimos años.

“En el caso de Assad, él ha tenido la intención de venir, pero por una u otra cosa no se ha podido en los últimos años. Este año, también por la misma situación que hay en Grandes Ligas, se platicó con él e hicimos el plan, de que este año, si no seguía tirando, si no seguía avanzando el equipo, pudiera venir”, expresó Gamez.

Este último tampoco descartó la posibilidad de poder contar con el catcher de los Azulejos de Toronto, Alejandro Kirk, quien aunque nunca ha jugado beisbol invernal, este año podría decantarse por venir con el equipo que posee sus derechos en la LMP.

“El año pasado tuvimos una buena plática, pero fue cuando llegaron a la Serie Mundial y eso retrasó todo. Yo pienso que hay una oportunidad, pero no hay un compromiso verbal todavía de que pueda venir. Lo hubo en años anteriores, entonces creo que, por la menor actividad que tuvo en la temporada de verano, puede ser una real posibilidad”.

POSIBLES REFUERZOS