Dodgers vs Brewers: A qué hora y dónde ver EN VIVO el Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional 2026

Los Dodgers de Los Ángeles y los Brewers de Milwaukee se enfrentarán este domingo 11 de octubre en el Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional 2026 (NLCS). (Foto: Especial GH)

Los Dodgers de Los Ángeles y los Brewers de Milwaukee comienzan este domingo 11 de octubre la Serie de Campeonato de la Liga Nacional 2026. Te decimos a qué hora inicia el Juego 1, dónde verlo EN VIVO desde México y quiénes serán los pitchers abridores.

Los Dodgers de Los Ángeles y los Brewers de Milwaukee se enfrentarán este domingo 11 de octubre en el Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional 2026 (NLCS), en una revancha de la eliminatoria del año pasado.

El encuentro se disputará en el American Family Field, donde Milwaukee buscará aprovechar su condición de local frente a los actuales bicampeones de la Serie Mundial.

La eliminatoria enfrentará a los dos equipos con más victorias de la Liga Nacional durante la temporada regular. Los Brewers terminaron con récord de 103-59, el mejor de las Grandes Ligas, mientras que los Dodgers finalizaron con 100-62 y mantienen vivo el objetivo de conquistar su tercera Serie Mundial consecutiva.

¿Cuándo y a qué hora juegan Dodgers vs Brewers el Juego 1 de la Serie de Campeonato 2026?

El primer enfrentamiento de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional se celebrará el domingo 11 de octubre de 2026, con los siguientes horarios para México:

Fecha: Domingo 11 de octubre de 2026.

Domingo 11 de octubre de 2026. Hora del noroeste: 5:00 PM.

5:00 PM. Hora del Pacífico: 5:00 PM.

5:00 PM. Hora del centro de México: 6:00 PM.

6:00 PM. Hora del sureste: 7:00 PM.

7:00 PM. Estadio: American Family Field.

American Family Field. Sede: Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos.

¿Dónde ver EN VIVO Dodgers vs Brewers en México? Canales de TV y streaming

El Juego 1 entre Dodgers y Brewers contará con transmisión de FOX y FOX One en México.

TV abierta: No hay una señal mexicana confirmada para este encuentro.

No hay una señal mexicana confirmada para este encuentro. TV de paga: FOX.

FOX. Streaming: FOX One.

¿Dónde se jugará el Juego 1 entre Dodgers y Brewers?

El primer encuentro se celebrará en el American Family Field de Milwaukee, Wisconsin, casa de los Brewers.

Milwaukee tendrá la ventaja de localía por haber terminado la temporada regular con un mejor récord que Los Ángeles. Los Cerveceros consiguieron 103 victorias, tres más que los Dodgers.

De esta manera, los Juegos 1 y 2 se disputarán en Milwaukee, los siguientes tres encuentros están programados en Los Ángeles y, de ser necesarios, los últimos dos compromisos regresarían a Milwaukee.

¿Quiénes serán los pitchers abridores de Dodgers y Brewers para el Juego 1?

El primer enfrentamiento tendrá un duelo de lanzadores estelares. Los Dodgers enviarán al montículo al zurdo Tarik Skubal, mientras que Milwaukee responderá con el derecho Jacob Misiorowski.

Tarik Skubal (Dodgers de Los Ángeles)

El lanzador llegó a Los Ángeles procedente de los Tigers de Detroit antes de la fecha límite de cambios de 2026 y se convirtió en una pieza importante de la rotación.

En el Juego 1 de la Serie Divisional contra Atlanta, Skubal trabajó seis entradas de una carrera y siete ponches. Además, registra 1.97 de efectividad en siete aperturas de postemporada a lo largo de su carrera.

Jacob Misiorowski (Brewers de Milwaukee)

El derecho fue uno de los lanzadores más dominantes de las Grandes Ligas durante la temporada regular de 2026, encabezando MLB en estadísticas como:

PCLA: 1.80.

1.80. Ponches: 252.

252. WHIP: 0.80.

0.80. Promedio de bateo de sus rivales: .157.

Misiorowski también llamó la atención en la Serie Divisional ante los Padres, cuando realizó un lanzamiento de 104.8 millas por hora, el más veloz registrado en una postemporada desde que comenzó el seguimiento moderno de pitcheos en 2008.

¿Cuáles son las posibles alineaciones de Dodgers y Brewers para el Juego 1?

Los Dodgers cuentan con una ofensiva encabezada por Shohei Ohtani, Mookie Betts y Freddie Freeman, mientras que Milwaukee buscará responder con figuras como Jackson Chourio, Christian Yelich y William Contreras.

Estas son las posibles alineaciones, sujetas a cambios antes del encuentro:

Dodgers de Los Ángeles Brewers de Milwaukee Mookie Betts Jackson Chourio Freddie Freeman Brice Turang Shohei Ohtani William Contreras Will Smith Jake Bauers Max Muncy Christian Yelich Teóscar Hernández Cooper Pratt Kyle Tucker Luis Lara Andy Pagés Garrett Mitchell Tommy Edman Joey Ortiz

Uno de los aspectos que deberá seguirse es el rendimiento de Ohtani, quien ha tenido dificultades ofensivas durante el inicio de esta postemporada.

Por Milwaukee, William Contreras llega en un buen momento después de batear para .375, con dos cuadrangulares, durante la Serie Divisional frente a San Diego.

¿Cómo llegaron Dodgers y Brewers a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional?

Ambas novenas consiguieron su clasificación después de superar sus respectivas Series Divisionales en cuatro encuentros.

Dodgers de Los Ángeles

El equipo dirigido por Dave Roberts eliminó a los Braves de Atlanta por 3-1.

Los angelinos ganaron el primer encuentro por 5-3, perdieron el segundo por 3-2 y posteriormente consiguieron victorias de 3-1 y 4-1 para asegurar su clasificación.

En el cuarto partido, Andy Pagés conectó un sencillo productor de dos carreras que terminó siendo decisivo para cerrar la serie.

Brewers de Milwaukee

Los Cerveceros eliminaron a los Padres de San Diego por 3-1, después de ganar los primeros dos encuentros en casa.

Aunque los Padres evitaron la barrida en el tercer compromiso, Milwaukee consiguió una victoria de 3-1 en el Juego 4 para avanzar.

Jackson Chourio produjo la carrera de la ventaja con un sencillo y Garrett Mitchell realizó una atrapada decisiva para impedir un posible jonrón del empate de Manny Machado.

¿Cuál es el calendario completo de la Serie de Campeonato entre Dodgers y Brewers?

La Serie de Campeonato de la Liga Nacional se disputará al mejor de siete partidos, con el siguiente calendario confirmado por MLB:

Juego Fecha Hora del centro de México Sede Juego 1 Domingo 11 de octubre 6:00 PM Milwaukee Juego 2 Lunes 12 de octubre 3:00 PM Milwaukee Juego 3 Miércoles 14 de octubre 6:00 PM Los Ángeles Juego 4 Jueves 15 de octubre 7:00 PM Los Ángeles Juego 5* Viernes 16 de octubre 7:00 PM Los Ángeles Juego 6* Domingo 18 de octubre 6:00 PM Milwaukee Juego 7* Lunes 19 de octubre 6:00 PM Milwaukee

Los Juegos 5, 6 y 7 se disputarán únicamente si son necesarios. Los horarios están sujetos a modificaciones por parte de MLB.

¿Cuántos juegos necesitan ganar Dodgers o Brewers para avanzar a la Serie Mundial 2026?

La Serie de Campeonato se juega bajo un formato de siete encuentros como máximo, por lo que el primer equipo que consiga cuatro victorias se proclamará campeón de la Liga Nacional y avanzará a la Serie Mundial.

El ganador se enfrentará al campeón de la Liga Americana, cuya Serie de Campeonato será disputada por los Rays de Tampa Bay y los Guardians de Cleveland.

La Serie Mundial 2026 está programada para comenzar el viernes 23 de octubre, con el primer encuentro en el estadio del equipo clasificado que haya conseguido el mejor récord durante la temporada regular.

¿Cómo les ha ido a Dodgers y Brewers cuando se enfrentan en playoffs?

Los Dodgers han dominado los antecedentes de postemporada frente a Milwaukee, al ganar las tres eliminatorias que han disputado ambos equipos.

El primer enfrentamiento llegó en la Serie de Campeonato de 2018, cuando Los Ángeles venció a Milwaukee en siete encuentros.

Posteriormente, los Dodgers eliminaron a los Brewers en la Serie de Comodines de 2020, con una barrida de dos juegos.

El antecedente más reciente ocurrió en la Serie de Campeonato de 2025, cuando los angelinos se impusieron por 4-0 y avanzaron a una Serie Mundial que terminarían conquistando.

Sin embargo, Milwaukee llega a esta nueva eliminatoria con argumentos para buscar revancha. Durante la temporada regular de 2026, los Brewers ganaron cuatro de los siete enfrentamientos contra los Dodgers.

Para Los Ángeles, esta Serie de Campeonato representa otro paso en su búsqueda del tricampeonato de las Grandes Ligas, mientras que Milwaukee intenta alcanzar una Serie Mundial por primera vez desde 1982 y conquistar el primer título de su historia.