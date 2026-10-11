Brewers remontan a Dodgers y pegan primero en la Serie de Campeonato

Luis Lara remolcó la carrera de la remontada en el quinto inning. (Foto: Las Mayores)

Los Brewers reaccionaron ante Tarik Skubal con un jonrón de Brice Turang y un imparable de Luis Lara que cambió el rumbo del primer encuentro de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Los Milwaukee Brewers protagonizaron una remontada frente a los Los Angeles Dodgers este domingo 11 de octubre, en el Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de MLB 2026, celebrado en el American Family Field, donde los locales llegaron a la novena entrada con ventaja de 2-1.

El enfrentamiento comenzó con el dominio de los Dodgers, que tomaron la delantera gracias a un imparable productor de Andy Pages. Sin embargo, Milwaukee respondió con un cuadrangular de Brice Turang y posteriormente consiguió darle la vuelta a la pizarra con un sencillo de Luis Lara.

El conjunto dirigido por Pat Murphy encontró la manera de hacerle daño a Tarik Skubal, uno de los lanzadores más destacados de las Grandes Ligas, en un duelo marcado por el pitcheo y las oportunidades ofensivas desperdiciadas.

¿Cómo se anotaron las carreras del Dodgers vs Brewers?

Los Angeles Dodgers inauguraron la pizarra en la parte alta de la segunda entrada, cuando Shohei Ohtani recibió una base por bolas y avanzó con un sencillo de Teoscar Hernández.

Posteriormente, Andy Pages conectó un imparable hacia el jardín derecho que permitió anotar al japonés para colocar el 1-0.

Los californianos tuvieron la oportunidad de ampliar su ventaja al llenar las bases, pero Enrique Hernández bateó para doble matanza y terminó con la amenaza.

La reacción de Milwaukee llegó en el cierre del cuarto episodio. Brice Turang castigó un lanzamiento de Skubal y depositó la pelota detrás de la barda del jardín izquierdo-central, con un cuadrangular solitario de 384 pies que empató el encuentro 1-1.

Una entrada más tarde, Garrett Mitchell negoció una base por bolas y avanzó a segunda mediante un toque de sacrificio de Cooper Pratt.

Fue entonces cuando Luis Lara conectó un sencillo al jardín central para remolcar a Mitchell y colocar a los Brewers al frente 2-1.

Luis Lara puts the Brewers in front! pic.twitter.com/lnqy8CgOYT — MLB (@MLB) October 12, 2026

¿Cómo les fue a Tarik Skubal y Jacob Misiorowski?

El primer juego presentó un atractivo enfrentamiento entre Tarik Skubal, abridor de los Dodgers, y Jacob Misiorowski, encargado de iniciar por Milwaukee.

Skubal trabajó cinco entradas, durante las cuales permitió las dos carreras de los Brewers, incluido el cuadrangular de Turang y el sencillo productor de Lara.

Por su parte, Misiorowski lanzó cuatro entradas y un tercio, en las que admitió una carrera. Aunque enfrentó dificultades durante la segunda entrada, consiguió limitar el daño de una ofensiva integrada por figuras como Mookie Betts, Freddie Freeman, Shohei Ohtani y Kyle Tucker.

El bullpen de Milwaukee adquirió un papel importante después de la salida de su abridor, con intervenciones de DL Hall, Abner Uribe, Aaron Ashby y Trevor Megill.

¿Cómo le fue a Shohei Ohtani contra los Brewers?

Shohei Ohtani participó directamente en la única carrera que los Dodgers habían conseguido hasta la novena entrada.

El japonés recibió un pasaporte en el segundo episodio y posteriormente llegó al plato gracias al sencillo de Andy Pages.

Además, conectó un imparable durante la sexta entrada y avanzó hasta tercera con otro hit de Max Muncy. No obstante, la ofensiva angelina no consiguió aprovechar esa oportunidad para empatar el encuentro.