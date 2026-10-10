Guardians vs White Sox: A qué hora y dónde ver EN VIVO el Juego 5 de los Playoffs MLB 2026

Cleveland y Chicago se juegan el último boleto a la Serie de Campeonato de la Liga Americana. (Foto: Especial GH)

Cleveland y Chicago se juegan el último boleto a la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Te decimos a qué hora comienza el partido, dónde verlo en México y quiénes serán los pitchers abridores.

Los Cleveland Guardians y los Chicago White Sox definirán este sábado 10 de octubre al último clasificado a la Serie de Campeonato de la Liga Americana, cuando disputen el quinto y definitivo encuentro de su Serie Divisional en los Playoffs de MLB 2026.

La eliminatoria llega empatada 2-2, después de una inesperada recuperación de Cleveland, que perdió los primeros dos encuentros frente a su afición, pero consiguió ganar los siguientes dos partidos en Chicago para mantenerse con vida.

Los White Sox, que estuvieron a una sola victoria de avanzar, ahora tendrán que regresar al Progressive Field para evitar una eliminación que parecía poco probable cuando dominaban la serie.

El ganador enfrentará a los Tampa Bay Rays, equipo del mexicano Jonathan Aranda, que ya consiguió su clasificación después de eliminar a los Yankees de Nueva York.

¿A qué hora juega Guardians vs White Sox hoy, sábado 10 de octubre?

El Juego 5 de la Serie Divisional entre Guardians y White Sox se disputará este sábado 10 de octubre en el Progressive Field de Cleveland, Ohio.

El primer lanzamiento está programado para las 8:00 de la noche, tiempo del Este de Estados Unidos.

Estos son los horarios para México:

Hora del noroeste: 5:00 PM.

5:00 PM. Hora del Pacífico: 5:00 PM.

5:00 PM. Hora del centro de México: 6:00 PM.

6:00 PM. Hora del sureste: 7:00 PM.

El encuentro tendrá carácter eliminatorio, por lo que el equipo que pierda terminará su participación en la postemporada.

¿Dónde ver Guardians vs White Sox EN VIVO en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el quinto encuentro de la Serie Divisional mediante ESPN y Disney+ Premium, además de la plataforma MLB.TV, que ofrece cobertura internacional de la postemporada.

La programación de televisión también incluye opciones de TelevisaUnivision, aunque conviene comprobar la disponibilidad de las señales según el proveedor.

TV abierta: Nu9ve.

Nu9ve. TV de paga: ESPN.

ESPN. Streaming: Disney+ Premium, MLB.TV y ViX Premium.

En Estados Unidos, MLB tiene programado el partido a través de TBS, truTV, UniMás y HBO Max.

¿Dónde se jugará el Guardians vs White Sox de la Serie Divisional?

El quinto encuentro se celebrará en el Progressive Field, estadio de los Cleveland Guardians, quienes tendrán la ventaja de disputar el compromiso definitivo frente a su afición.

Sin embargo, la localía no ha representado una ventaja durante esta eliminatoria.

Chicago consiguió sus primeras dos victorias precisamente en Cleveland, mientras que los Guardians respondieron ganando los siguientes dos partidos en el Rate Field de Chicago.

De esta manera, los cuatro enfrentamientos anteriores terminaron con victorias del equipo visitante.

¿Cómo va la serie Guardians vs White Sox y qué necesita cada equipo para avanzar?

La Serie Divisional de la Liga Americana se encuentra empatada 2-2, después de que Cleveland consiguió dos victorias consecutivas cuando estaba obligado a ganar para evitar su eliminación.

Los White Sox habían comenzado con cuatro victorias consecutivas en la postemporada, incluyendo las dos que consiguieron ante los Astros de Houston durante la ronda de comodines.

Posteriormente, Chicago derrotó dos veces a Cleveland y se colocó a un triunfo de disputar su primera Serie de Campeonato desde 2005, cuando conquistó la Serie Mundial.

Sin embargo, los Guardians despertaron ofensivamente cuando la eliminatoria llegó a Chicago.

Después de anotar solamente tres carreras en los primeros dos encuentros, Cleveland fabricó 18 anotaciones entre los Juegos 3 y 4.

El momento decisivo del cuarto partido ocurrió en la sexta entrada, cuando los Guardians consiguieron un ataque de seis carreras que les permitió encaminarse a una victoria de 9-5.

José Ramírez fue uno de los protagonistas al conectar un cuadrangular e impulsar tres anotaciones, mientras que Patrick Bailey también se voló la cerca.

Ahora, ambos equipos necesitan exactamente lo mismo: ganar el quinto partido para avanzar a la siguiente ronda.

¿Quiénes serán los pitchers abridores del Guardians vs White Sox?

Los dos equipos enviarán a la lomita a lanzadores derechos que ya tuvieron participación en esta eliminatoria.

Cleveland Guardians: Gavin Williams

El manager Stephen Vogt confirmó que Gavin Williams será el abridor de Cleveland para el encuentro definitivo.

Williams terminó la temporada regular con los siguientes números:

Récord: 14 victorias y 8 derrotas.

14 victorias y 8 derrotas. Efectividad: 3.76.

3.76. Ponches: 248.

El derecho ya abrió el segundo partido de la Serie Divisional, cuando consiguió 11 ponches en cinco entradas, aunque Cleveland terminó perdiendo 4-3.

Williams también tuvo una participación inesperada en el Juego 4, cuando ingresó como relevista para retirar los últimos tres outs.

A pesar de haber lanzado el jueves, el pitcher recibió la responsabilidad de abrir el partido decisivo.

Chicago White Sox: Sean Burke

Por los White Sox, el manager Will Venable confirmó al derecho Sean Burke como su abridor.

Sus estadísticas durante la temporada regular fueron:

Récord: 11 victorias y 7 derrotas.

11 victorias y 7 derrotas. Efectividad: 3.34.

3.34. Ponches: 185.

Burke fue fundamental en la victoria de Chicago durante el segundo encuentro, cuando ingresó como relevista y permitió solamente una carrera y un imparable en cinco entradas y un tercio, además de conseguir seis ponches.

El lanzador también tuvo buenos resultados contra Cleveland en la temporada regular, con marca de 2-0 y efectividad de 1.04 en tres apariciones.

¿Cómo quedaron los primeros cuatro juegos de Guardians vs White Sox?

Chicago comenzó dominando la eliminatoria con dos victorias consecutivas en Cleveland, pero los Guardians respondieron ganando los siguientes dos partidos en territorio de los White Sox.

Estos son los resultados:

Juego Fecha Resultado Juego 1 3 de octubre White Sox 3-0 Guardians Juego 2 5 de octubre White Sox 4-3 Guardians Juego 3 7 de octubre Guardians 9-3 White Sox Juego 4 8 de octubre Guardians 9-5 White Sox Juego 5 10 de octubre Por disputarse

Serie empatada 2-2.

Cleveland tiene la oportunidad de completar una remontada poco frecuente en postemporada, pues la última ocasión en que un equipo consiguió recuperarse de una desventaja de 0-2 en una serie al mejor de cinco encuentros fue en 2017, cuando los Yankees eliminaron precisamente a los Guardians, entonces conocidos como Indians.

¿Contra quién jugará el ganador de Guardians vs White Sox en la Serie de Campeonato?

El vencedor del quinto encuentro enfrentará a los Tampa Bay Rays, que consiguieron anticipadamente su clasificación después de eliminar por barrida de 3-0 a los Yankees de Nueva York.

Tampa Bay terminó la temporada regular como el mejor sembrado de la Liga Americana, por lo que tendrá la ventaja de localía durante la siguiente eliminatoria.

Entre sus jugadores se encuentra el mexicano Jonathan Aranda, quien participó en la eliminación de Nueva York y buscará disputar la Serie Mundial por primera vez en su carrera.

La Serie de Campeonato se disputará al mejor de siete encuentros, por lo que avanzará el primer equipo que consiga cuatro victorias.

¿Cuándo comienza la Serie de Campeonato de la Liga Americana 2026?

La Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS) comenzará el lunes 12 de octubre de 2026, con los Rays de Tampa Bay como locales en el Tropicana Field, ubicado en St. Petersburg, Florida.

Los primeros encuentros ya tienen fechas y horarios programados:

Juego 1: Lunes 12 de octubre

Hora del centro de México: 6:00 PM.

6:00 PM. Hora del noroeste: 5:00 PM.

5:00 PM. Hora del Pacífico: 5:00 PM.

5:00 PM. Hora del sureste: 7:00 PM.

Juego 2: Martes 13 de octubre

Hora del centro de México: 6:00 PM.

6:00 PM. Hora del noroeste: 5:00 PM.

5:00 PM. Hora del Pacífico: 5:00 PM.

5:00 PM. Hora del sureste: 7:00 PM.

La eliminatoria continuará el jueves 15 de octubre en Cleveland o Chicago, dependiendo de quién consiga la clasificación.

Mientras los Rays ya esperan rival, Guardians y White Sox tendrán que resolver primero una serie que comenzó dominada por Chicago y que ahora podría terminar con una remontada de Cleveland.