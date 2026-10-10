Guardianes consigue una remontada histórica ante White Sox y avanza a la Serie de Campeonato de la MLB

Los Guardianes de Cleveland celebran en el Progressive Field tras vencer 2-0 a los Medias Blancas de Chicago y completar una remontada de 0-2 a 3-2 en la Serie Divisional de la Liga Americana. (Foto: @CleGuardians)

Cleveland perdió los primeros dos juegos de la Serie Divisional, pero consiguió tres victorias consecutivas para eliminar a Chicago y avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Los Guardianes de Cleveland protagonizaron una de las remontadas más espectaculares de la postemporada 2026 de las Grandes Ligas (MLB), luego de derrotar 2-0 a los Medias Blancas de Chicago este sábado 10 de octubre en el quinto y definitivo encuentro de la Serie Divisional de la Liga Americana, celebrado en el Progressive Field.

Con este resultado, Cleveland ganó la eliminatoria 3-2, después de encontrarse en desventaja de dos juegos y estar a una derrota de la eliminación. Los Guardianes consiguieron tres triunfos consecutivos y dejaron fuera a unos White Sox que habían sorprendido durante la temporada.

La gran figura del encuentro fue el dominicano José Ramírez, quien conectó un cuadrangular de dos carreras, mientras que el abridor Gavin Williams ofreció una extraordinaria actuación desde la lomita.

José Ramírez conectó el jonrón que eliminó a White Sox

El quinto enfrentamiento se desarrolló como un duelo de pitcheo entre Gavin Williams, de Cleveland, y Sean Burke, de Chicago, hasta que apareció José Ramírez en la cuarta entrada.

Con Steven Kwan en las bases, el tercera base dominicano castigó un lanzamiento de Burke y conectó un cuadrangular de dos carreras que terminó siendo la diferencia definitiva.

JOSÉ RAMÍREZ!



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El batazo representó el segundo jonrón consecutivo de Ramírez en la serie, después de haber sido determinante en la victoria del cuarto encuentro.

El dominicano, que había tenido dificultades durante los primeros dos partidos de la eliminatoria, terminó convirtiéndose en el principal referente ofensivo de la remontada.

En los últimos tres encuentros, Ramírez bateó de 12-5, con dos cuadrangulares, un doblete y siete carreras producidas.

Gavin Williams y el pitcheo de Cleveland establecieron un récord de ponches

Si José Ramírez fue la figura ofensiva, Gavin Williams se convirtió en el protagonista desde el montículo.

El lanzador de los Guardianes trabajó cinco entradas y dos tercios sin permitir carreras, en las que consiguió 12 ponches, igualando el récord de la franquicia para un partido de postemporada.

Williams mantuvo a Chicago sin imparables hasta el sexto episodio, cuando Kyle Teel conectó un sencillo con dos outs.

Posteriormente, el relevista Erik Sabrowski salió de una situación complicada al ponchar a Munetaka Murakami con las bases llenas.

El bullpen de Cleveland completó la blanqueada con las actuaciones de Hunter Gaddis y Cade Smith, quien consiguió un salvamento de cinco outs y retiró a los últimos tres bateadores por la vía del ponche.

En total, los lanzadores de los Guardianes consiguieron 21 ponches, estableciendo un récord de Grandes Ligas para un partido de nueve entradas, considerando temporada regular y postemporada.

Guardianes logró una remontada que no se veía desde 2017

La clasificación de Cleveland tiene un significado especial porque llegó después de perder los primeros dos encuentros de la Serie Divisional en su propio estadio.

Los Medias Blancas habían tomado ventaja de 2-0, por lo que solamente necesitaban una victoria más para avanzar a la siguiente ronda.

Sin embargo, los Guardianes reaccionaron ganando dos partidos consecutivos en Chicago y regresaron a Cleveland para completar la remontada.

Así quedaron los cinco enfrentamientos:

Juego Resultado Ganador Juego 1 White Sox 3-0 Guardianes Chicago Juego 2 White Sox 4-3 Guardianes Chicago Juego 3 Guardianes 9-3 White Sox Cleveland Juego 4 Guardianes 9-5 White Sox Cleveland Juego 5 Guardianes 2-0 White Sox Cleveland

Con esta hazaña, Cleveland se convirtió en el undécimo equipo en la historia de MLB que consigue ganar una serie de postemporada al mejor de cinco encuentros después de perder los primeros dos.

La última ocasión había ocurrido en 2017, cuando los Yankees de Nueva York consiguieron precisamente esa remontada contra Cleveland.

¿Contra quién jugarán los Guardianes en la Serie de Campeonato?

Después de eliminar a Chicago, los Guardianes de Cleveland enfrentarán a los Rays de Tampa Bay en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, que definirá a uno de los dos participantes de la Serie Mundial 2026.

El primer encuentro está programado para el lunes 12 de octubre, en Tampa Bay, equipo que consiguió su clasificación después de eliminar a los Yankees de Nueva York.

Cleveland buscará regresar a una Serie Mundial por primera vez desde 2016, cuando perdió el campeonato frente a los Cachorros de Chicago.

Por su parte, los Medias Blancas se despiden después de una temporada de recuperación, en la que consiguieron regresar a los playoffs tras acumular tres campañas consecutivas de al menos 100 derrotas.