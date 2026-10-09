VIDEO: Terremoto de 7.7 sorprendió a periodistas deportivos en plena transmisión en Panamá; un camarógrafo salió lesionado

Los integrantes del programa A La Candela, de Deportes RPC, abandonaron el estudio en plena transmisión en vivo tras ser sorprendidos por el terremoto de magnitud 7.7 que sacudió Panamá. (Foto: Captura de pantalla)

Una entrevista con directivos de un equipo de futbol terminó en una evacuación de emergencia. Las cámaras captaron el momento en que los periodistas abandonaron el estudio y un camarógrafo resultó lesionado.

Lo que comenzó como una conversación sobre futbol terminó convirtiéndose en una escena de angustia. Un terremoto de magnitud 7.7 sacudió Panamá este viernes 9 de octubre, mientras un grupo de periodistas deportivos realizaba una transmisión en vivo. El movimiento fue tan intenso que los participantes tuvieron que abandonar el lugar, mientras las cámaras continuaban grabando.

El incidente ocurrió durante el programa A La Candela, de Deportes RPC, que se transmitía desde Santiago de Veraguas, aproximadamente a 60 kilómetros del epicentro. Las imágenes comenzaron a circular por redes sociales y mostraron cómo los comunicadores pasaron de conversar tranquilamente a buscar refugio ante la fuerza del terremoto.

Aunque los conductores y sus invitados lograron ponerse a salvo, posteriormente se confirmó que uno de los camarógrafos sufrió una lesión durante la emergencia.

VIDEO: Así sorprendió el terremoto a los periodistas deportivos en plena transmisión

En la grabación se observa a tres presentadores y dos invitados sentados mientras conversaban sobre futbol. En los primeros segundos del movimiento, los participantes percibieron que algo estaba ocurriendo y comenzaron a mirar a su alrededor.

Inicialmente, algunos reaccionaron con sorpresa e incluso cierta tranquilidad. Sin embargo, la situación cambió rápidamente cuando el terremoto aumentó de intensidad y comenzó a sacudir el mobiliario del lugar.

Los objetos se balanceaban, las estructuras vibraban y los periodistas comenzaron a levantarse de sus asientos. Uno de los participantes se protegió la cabeza mientras abandonaba el lugar, seguido por sus compañeros.

La cámara permaneció encendida después de que los conductores salieron del encuadre, por lo que quedó registrada la fuerza con la que continuaba moviéndose el recinto.

¡Esperemos que todos se encuentren bien!🙏



Momento en el que tuvimos que suspender nuestra transmisión.



Nuestros compañeros e invitados también se encuentran bien🙏.#Sismo #Panama #Temblor pic.twitter.com/gfTNfk6eG2 — Deportes RPC (@deportes_rpc) October 9, 2026

¿Quiénes estaban en el programa deportivo cuando ocurrió el terremoto?

La transmisión de A La Candela se realizaba en Santiago de Veraguas, donde los periodistas entrevistaban a dos integrantes del club Veraguas United, equipo que participa en la primera división del futbol panameño.

Los invitados eran David Virzi, empresario y dirigente del club, y Felipe Borowsky, director técnico del conjunto.

Entre los periodistas presentes se encontraba David Samudio, reconocido comunicador deportivo panameño, quien posteriormente relató lo ocurrido durante una entrevista con Canal 7 de Costa Rica.

Yo pensé que había sido un camión, pero cuando se mueve todo, pues había que abandonar la transmisión. Nos portamos bien porque nadie estaba preparado para vivir esa experiencia en media transmisión”, explicó Samudio.

El periodista reconoció el momento de terror que pasó el equipo de trabajo.

Yo estoy en la calle, hay temor, no es algo de todos los días. La verdad, nos da gran impresión ver lo que ocurrió en otros lugares de Panamá, donde se ven estructuras que se fueron al piso. Fue un gran susto lo que nos pasó, no suele pasar esto en Panamá y siempre hay que estar preparados”.

¿Hubo personas lesionadas durante el terremoto en el estudio?

Después de que las imágenes se difundieran, los propios protagonistas utilizaron las redes sociales para tranquilizar a sus seguidores y confirmar que habían conseguido salir del inmueble.

María Antonella Spirito, integrante del equipo, explicó que uno de los aspectos que más preocupación generó fue que se encontraban dentro de una edifición con un techo de vidrio, pues temían que pudiera romperse por la intensidad del movimiento.

La comunicadora señaló que algunos de sus compañeros corrieron y otros se tiraron al suelo para protegerse. También reveló que un camarógrafo había sufrido una lesión, aunque no precisó su gravedad.

Por su parte, David Samudio reconoció que habían vivido un gran susto y destacó la importancia de estar preparados ante este tipo de emergencias.

El periodista Edgardo Vidal también confirmó que los integrantes del equipo se encontraban a salvo después del terremoto.

¿De cuánto fue el terremoto que sacudió Panamá?

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el terremoto se registró este viernes 9 de octubre, a las 12:56 horas de Panamá, con una magnitud de 7.7.

El epicentro fue localizado aproximadamente a 12 kilómetros al oeste-suroeste de Pitaloza Arriba, en territorio panameño, con una profundidad de 12.6 kilómetros.

El movimiento provocó evacuaciones de edificios, afectaciones en diversas construcciones y cortes de electricidad en diferentes regiones del país.

Las provincias de Veraguas, Herrera, Los Santos y Coclé estuvieron entre las zonas donde se reportaron afectaciones. Además, las autoridades emitieron inicialmente una alerta de tsunami, que posteriormente fue levantada.

El terremoto estuvo acompañado de numerosas réplicas, entre ellas un movimiento de magnitud 6.6 registrado horas después.

De acuerdo con los reportes de las autoridades disponibles hasta la noche del viernes, no se habían confirmado víctimas mortales, aunque sí se reportaron personas lesionadas y daños materiales.

El terremoto también obligó a suspender partidos del futbol panameño

Las consecuencias del terremoto también alcanzaron al deporte profesional. La Liga Panameña de Futbol (LPF) anunció la reprogramación de los partidos previstos para este viernes 9 de octubre, correspondientes a la jornada 12 del Torneo Apertura 2026.

La medida también incluyó los encuentros programados para la Liga PROM y la Liga Juvenil, con el objetivo de proteger la integridad de futbolistas, cuerpos técnicos, familiares y aficionados.

Uno de los partidos afectados fue el enfrentamiento entre San Francisco FC y Deportivo Universitario, que estaba programado para disputarse la noche del viernes en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Por su parte, el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) suspendió las actividades deportivas restantes de la jornada y comenzó a realizar revisiones en instalaciones deportivas para evaluar posibles daños estructurales.