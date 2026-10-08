Tijuanense es considerado joven promesa del futbol mundial

El diario inglés The Guardian apareció en un listado de jóvenes promesas de futbol y su nombre es Alberto Santiago Cisneros, quien juega en las fuerzas básicas del León. Foto: Cortesía Miseleccion

Santiago Cisneros apareció en el listado del medio inglés The Guardian como uno de los mejores jugadores de 17 años a nivel mundial.

Tijuana, B.C.- Un tijuanense apareció en un listado de jóvenes promesas de futbol y su nombre es Alberto Santiago Cisneros, quien juega en las fuerzas básicas del León.

El diario inglés The Guardian, fundado en 1936, hace un listado de los mejores 60 jugadores jóvenes el cual se ha convertido en una tradición y Cisneros fue el único mexicano en aparecer en el Top de este 2026.

Santi Cisneros, LA JOYA MUNDIAL, que juega para el Club León.



Dice The Guardian en su Next Generation



"Cisneros trata el campo como un amplio lienzo, lo usa todo para su creatividad y precisión. Maduró rápido tácticamente, juega a pierna cambiada y usa los dos perfiles" https://t.co/WueEh3JeZw pic.twitter.com/amCCc3rhxl — Julio Saucedo ®️ (@JULIO_SAUCEDO) October 7, 2026

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Cisneros avanza en las fuerzas básicas del León

Solo se incluyeron jugadores de la categoría 2009 (17 años) y el también seleccionado nacional ocupó la posición 26 de la lista que lidera el uruguayo Gabriel Silva de Peñarol.

El mediocampista ofensivo juega con ‘La Fiera’ desde Sub 14 y comenzó su camino en el Apertura 2023 para tener un rápido ascenso por las categorías Sub 14, Sub 15, Sub 17, Sub 19 y Sub 21.

Este semestre, con 17 años recién cumplidos, acumula más minutos en la ‘21’ con siete juegos como titular y un gol.

🌟¡SANTI CISNEROS APARECE EN NEXTGEN 2026!



💎🦁 La joya de la fiera resalta en el listado anual de The Guardian como uno de los mejores jugadores sub17 (2009) a seguir



Único mexicano este año en el listado de 60 📋 pic.twitter.com/Tg62ZlIviM — Sector Básicas (@SectorBasicas) October 6, 2026

The Guardian destaca su capacidad ofensiva

El medio inglés lo describió como ‘maduro tácticamente’ y capaz de abrir a una defensa compacta con su drible o pases certeros con ambos perfiles. Se siente más cómodo por los costados para recortar hacía el centro del campo.

Santiago Cisneros sigue por buen camino en Europa. Está a prueba con el Mónaco. Desde hace unos días está entrenando con la sub19.

Dejó buenas sensaciones.



📸 Del IG del director de fuerzas básicas del León, Jonatan Di Giosia pic.twitter.com/WIEP0Sg0zS — Daniel Reyes Villaseñor (@barracudo) April 24, 2026

Ayudó a la selección mexicana Sub 17 a conseguir la clasificación para el Mundial con límite de edad que se disputará en Qatar del 19 de noviembre al 13 de diciembre. Tiene doble nacionalidad, Estados Unidos y México. Y anteriormente pasó unos días en prueba con el Mónaco de Francia.

En el listado 2025 para jugadores 2008, Gilberto Mora ocupó el lugar 27 de 60.