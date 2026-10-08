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Tijuanense es considerado joven promesa del futbol mundial

Santiago Cisneros apareció en el listado del medio inglés The Guardian como uno de los mejores jugadores de 17 años a nivel mundial.

Tijuanense es considerado joven promesa del futbol mundial

El diario inglés The Guardian apareció en un listado de jóvenes promesas de futbol y su nombre es Alberto Santiago Cisneros, quien juega en las fuerzas básicas del León. Foto: Cortesía Miseleccion

Tijuana, B.C.- Un tijuanense apareció en un listado de jóvenes promesas de futbol y su nombre es Alberto Santiago Cisneros, quien juega en las fuerzas básicas del León.

El diario inglés The Guardian, fundado en 1936, hace un listado de los mejores 60 jugadores jóvenes el cual se ha convertido en una tradición y Cisneros fue el único mexicano en aparecer en el Top de este 2026.

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Cisneros avanza en las fuerzas básicas del León

Solo se incluyeron jugadores de la categoría 2009 (17 años) y el también seleccionado nacional ocupó la posición 26 de la lista que lidera el uruguayo Gabriel Silva de Peñarol.

El mediocampista ofensivo juega con ‘La Fiera’ desde Sub 14 y comenzó su camino en el Apertura 2023 para tener un rápido ascenso por las categorías Sub 14, Sub 15, Sub 17, Sub 19 y Sub 21.

Este semestre, con 17 años recién cumplidos, acumula más minutos en la ‘21’ con siete juegos como titular y un gol.

The Guardian destaca su capacidad ofensiva

El medio inglés lo describió como ‘maduro tácticamente’ y capaz de abrir a una defensa compacta con su drible o pases certeros con ambos perfiles. Se siente más cómodo por los costados para recortar hacía el centro del campo.

Ayudó a la selección mexicana Sub 17 a conseguir la clasificación para el Mundial con límite de edad que se disputará en Qatar del 19 de noviembre al 13 de diciembre. Tiene doble nacionalidad, Estados Unidos y México. Y anteriormente pasó unos días en prueba con el Mónaco de Francia.

En el listado 2025 para jugadores 2008, Gilberto Mora ocupó el lugar 27 de 60.

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