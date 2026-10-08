Rebeca Bernal no está sola: ¿cuántas futbolistas mexicanas juegan en Europa en 2026?

Rebeca Bernal del Manchester United en Inglaterra, Silvana Flores del Como en Italia y Gabriela Álvarez del Granada en España, son tres de las mexicanas que brillan en el futbol femenil europeo en 2026. (Foto: Especial GH)

Con los fichajes de Rebeca Bernal y Silvana Flores, el futbol femenil mexicano vuelve a ganar presencia en Europa. Te contamos quiénes son las jugadoras, en qué clubes militan y las ligas donde compiten.

El futbol femenil mexicano tiene representantes en algunas de las ligas más importantes de Europa durante la temporada 2026-2027. Los recientes fichajes de Rebeca Bernal por el Manchester United y Silvana Flores por el Como 1907 de Italia han puesto nuevamente los reflectores sobre las futbolistas nacionales que buscan consolidar sus carreras fuera de México.

Ambas no están solas. También hay mexicanas en el futbol de España y Turquía, mientras que otras buscan abrirse camino en divisiones inferiores, lejos de la exposición mediática que reciben las grandes figuras.

Al menos hay seis futbolistas mexicanas con presencia en clubes europeos, cuatro de ellas en equipos de primera división y dos en categorías inferiores de España.

¿Qué futbolistas mexicanas juegan actualmente en Europa?

Rebeca Bernal: Manchester United (Inglaterra)

Edad: 29 años.

29 años. Posición: Defensa.

Defensa. Club: Manchester United.

Manchester United. Liga: Women’s Super League, primera división de Inglaterra.

🇲🇽 ¡GOL DE REBECA BERNAL! 🇲🇽

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La mexicana se estrena con Manchester United y lo hace con un increíble remate de cabeza en la Women's League Cup. 🔥 pic.twitter.com/ovuqwuuoIv — FOX (@somos_FOX) September 23, 2026

La capitana de la Selección Mexicana Femenil, Rebeca Bernal, protagonizó uno de los movimientos más importantes del futbol nacional al incorporarse al Manchester United en septiembre de 2026.

La exjugadora de Rayadas de Monterrey llegó procedente del Washington Spirit, de Estados Unidos, y firmó un contrato con el conjunto inglés hasta junio de 2029.

Bernal se convirtió en la primera futbolista mexicana en llegar a la Women’s Super League, una de las competiciones femeniles de mayor nivel en el mundo. La defensa utiliza el dorsal 16 con las Red Devils.

Silvana Flores: Como 1907 (Italia)

Edad: 24 años.

24 años. Posición: Mediocampista.

Mediocampista. Club: Como 1907 Femenil.

Como 1907 Femenil. Liga: Serie A Femenina, primera división de Italia.

🎙️🇲🇽 ¡SILVANA FLORES CUENTA EN EXCLUSIVA POR QUÉ ESPERÓ PARA VOLVER A EUROPA!



En entrevista exclusiva para Juegan Ellas de AS Claro por W Deportes, Silvana Flores reveló que tenía un objetivo muy claro tras cerrar su etapa en México: regresar al fútbol europeo, aunque para… pic.twitter.com/bX01sJZnQZ — Claro Sports (@ClaroSports) October 7, 2026

El 7 de octubre, el Como 1907 anunció oficialmente la incorporación de Silvana Flores, quien regresó al futbol europeo después de su paso por la Liga MX Femenil.

La mediocampista, nacida en Canadá y seleccionada mexicana, desarrolló parte de su formación en Inglaterra, donde pasó por las academias del Arsenal y Chelsea, además de vestir las camisetas del Reading y Tottenham Hotspur.

Posteriormente jugó para Rayadas, Mazatlán, Pachuca y Pumas, su último equipo en México.

Con su incorporación al conjunto italiano, Flores se suma a una corta lista de mexicanas que han llegado al futbol femenil de Italia, después de Esther Mora y Estefanía Fuentes.

Gabriela Álvarez: Granada CF (España)

Edad: 30 años.

30 años. Posición: Defensa central.

Defensa central. Club: Granada CF.

Granada CF. Liga: Liga F, primera división de España.

La nayarita Gabriela Álvarez dio el salto al futbol español en agosto de 2026, cuando el Granada CF anunció su contratación para la temporada 2026-2027.

Nacida en Tepic, Nayarit, la defensora llegó procedente del Querétaro, después de acumular más de 150 partidos en la Liga MX Femenil.

Durante su trayectoria en México defendió los colores de Rayadas, Pumas, FC Juárez, Cruz Azul, Mazatlán y Querétaro.

Su llegada representa una nueva oportunidad para una futbolista que también ha formado parte de las selecciones mexicanas Sub-17 y Sub-20.

Nayeli Rangel: Ankara BB Fomget (Turquía)

Edad: 34 años.

34 años. Posición: Mediocampista.

Mediocampista. Club: Ankara BB Fomget.

Ankara BB Fomget. Liga: Superliga Femenina de Turquía.

Una de las mexicanas con mayor experiencia internacional es Nayeli Rangel, exjugadora de Tigres Femenil, quien aparece registrada con el Ankara BB Fomget, conjunto de la primera división turca.

La mediocampista llegó a Turquía durante 2025, después de una extensa trayectoria en el futbol mexicano.

Rangel también tuvo experiencia previa en el extranjero con clubes de Estados Unidos y España.

Con el conjunto turco participó en competiciones de la UEFA, incluidas las fases clasificatorias de la Champions League Femenina.

¿Qué otras mexicanas compiten en las divisiones inferiores de España?

La presencia mexicana en Europa no se limita a las máximas categorías. Dos futbolistas también encontraron oportunidades en equipos españoles que compiten por ascender.

Mariana Díaz-Leal: CE Europa (España)

Edad: 36 años.

36 años. Posición: Delantera.

Delantera. Club: CE Europa.

CE Europa. Liga: Segunda Federación, tercera categoría de España.

La experimentada delantera Mariana Díaz-Leal se incorporó al CE Europa, equipo de Barcelona, para disputar la temporada 2026-2027.

El conjunto catalán compite en la Segunda Federación Femenina, después de perder la categoría en la campaña anterior.

Díaz-Leal cuenta con experiencia en el futbol español y anteriormente defendió la camiseta del Alhama CF ElPozo, equipo con el que participó en la máxima categoría.

Su incorporación forma parte del proyecto del CE Europa para buscar el regreso a la Primera Federación.

María Fernanda Tarango: Rayo Vallecano B (España)

Edad: 25 años.

25 años. Posición: Portera.

Portera. Club: Rayo Vallecano Femenino B.

Rayo Vallecano Femenino B. Liga: Tercera Federación, cuarta categoría de España.

La guardameta mexicana María Fernanda Tarango fue anunciada en septiembre de 2026 como refuerzo del Rayo Vallecano Femenino B.

Originaria de Toluca, Estado de México, la futbolista pasó por Veracruz, Cruz Azul, Toluca, Mazatlán y Tijuana durante su trayectoria en el futbol mexicano.

Después de quedarse sin equipo, viajó a España para continuar su carrera y comenzó jugando con el Oña Sanchinarro, de Madrid.

Su desempeño le permitió incorporarse al filial del Rayo Vallecano, donde busca continuar su crecimiento y acercarse nuevamente a categorías superiores.

¿Cuántas mexicanas juegan en las primeras divisiones de Europa?

De los seis casos identificados, cuatro corresponden a futbolistas registradas con equipos de primera división y dos a jugadoras que compiten en categorías inferiores.

Futbolista Club País Categoría Rebeca Bernal Manchester United Inglaterra Primera Silvana Flores Como 1907 Italia Primera Gabriela Álvarez Granada CF España Primera Nayeli Rangel Ankara BB Fomget Turquía Primera Mariana Díaz-Leal CE Europa España Tercera Fernanda Tarango Rayo Vallecano B España Cuarta

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¿Qué pasó con Charlyn Corral y Kenti Robles?

Aunque Charlyn Corral y Kenti Robles son dos de las futbolistas mexicanas con mayor trayectoria en Europa, ninguna juega actualmente en ese continente.

Ambas forman parte del Pachuca Femenil, después de haber construido carreras destacadas en el futbol español.

Charlyn Corral defendió al Levante y Atlético de Madrid, mientras que Kenti Robles jugó para el Espanyol, Barcelona, Atlético de Madrid y Real Madrid.

También hubo otras mexicanas con experiencias importantes en Europa, como Pamela Tajonar, Cecilia Santiago y Emily Alvarado, aunque no integran este recuento de futbolistas que actualmente militan en clubes europeos.

La llegada de nuevas representantes, encabezadas por Rebeca Bernal, Silvana Flores y Gabriela Álvarez, mantiene abierta la puerta para que más jugadoras mexicanas busquen oportunidades en los campeonatos del Viejo Continente.