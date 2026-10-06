Un VHS en 2003 evitó que Messi jugara para España; Argentina lo convocó aunque ni siquiera sabía escribir su nombre

Lionel Messi estuvo cerca de jugar para España, hasta que un VHS llegó a manos de la AFA en 2003 y posteriormente fue convocado por Argentina. (Foto: Especial GH)

España tenía en el radar a Lionel Messi cuando todavía era un desconocido para gran parte de Argentina. Un VHS en 2003 alertó a la Albiceleste, que terminó convocándolo con un insólito error en su nombre.

A unas horas de que Lionel Messi dispute su último partido con la Selección Argentina, resulta difícil imaginar al campeón del mundo defendiendo una camiseta distinta a la albiceleste.

Sin embargo, más de dos décadas atrás existió una posibilidad que hoy parece salida de una realidad alternativa: España estaba interesada en incorporar a Messi a sus selecciones juveniles, mientras en Argentina todavía muy pocos conocían al adolescente que comenzaba a deslumbrar en las inferiores del Barcelona.

La reacción argentina comenzó gracias a algo que hoy parece una reliquia tecnológica: un VHS.

Aquella cinta llegó en 2003 a manos del cuerpo técnico encabezado por Marcelo Bielsa y terminaría convirtiéndose en una de las piezas que aceleraron el acercamiento entre Messi y la selección de su país natal.

¿Cómo llegó el VHS de Messi a la Selección Argentina?

En mayo de 2003, el representante Horacio Gaggioli entregó en Barcelona un VHS con imágenes de Messi a Claudio Vivas, quien era auxiliar de Marcelo Bielsa en la Selección Argentina.

La cinta contenía apenas unas cuantas acciones del joven rosarino con las inferiores del Barcelona.

Lo que vieron fue suficiente.

Según reconstruyó FIFA, Bielsa llegó a pensar inicialmente que las imágenes estaban reproducidas con mayor velocidad debido a la rapidez con la que Messi conducía el balón. Vivas tuvo que aclararle:

Está en velocidad normal, Marcelo”.

El VHS terminó posteriormente en manos de Hugo Tocalli, entonces encargado de las selecciones juveniles argentinas.

Pero Messi no alcanzó a ser considerado para el Mundial Sub-17 de Finlandia 2003. Tocalli explicó que recibió el material apenas unos días antes del viaje y no quiso desplazar a futbolistas que habían participado durante todo el proceso clasificatorio.

España ya tenía a Messi en el radar

El verdadero susto para Argentina llegó durante aquel Mundial.

El 27 de agosto de 2003, España derrotó 3-2 a Argentina en las semifinales del torneo Sub-17. Al día siguiente, Tocalli tuvo una conversación con integrantes de la delegación española que cambiaría la urgencia con la que la AFA veía el caso Messi.

Le hicieron saber que en España conocían perfectamente al juvenil del Barcelona.

Más importante todavía: la Real Federación Española de Futbol había mostrado interés en incorporarlo.

El entonces seleccionador español juvenil Juan Santisteban explicó a Tocalli que habían buscado a Messi, pero que el futbolista quería representar a Argentina. El técnico argentino comprendió entonces que podían perder a un talento extraordinario simplemente por no haberse movido antes.

Messi, por su parte, no estaba dudando entre Argentina y España. Las reconstrucciones posteriores coinciden en que su deseo era jugar para el país donde había nacido. Lo que sí existía era el interés español y el temor argentino de reaccionar demasiado tarde.

Argentina decidió buscar a Messi después del Mundial Sub-17

Tras regresar de Finlandia, Tocalli pidió a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) que se pusiera en contacto con la familia Messi.

Ahí apareció otro personaje clave: Omar Souto, histórico administrativo de las selecciones nacionales, quien comenzó a buscar algún contacto de la familia en Rosario hasta conseguir comunicarse finalmente con Jorge Messi, padre de Lionel.

La respuesta dejó claro dónde quería jugar el adolescente.

Al fin lo llamaron. Mi hijo quiere jugar para Argentina”, exclamó don Jorge.

Argentina había encontrado al futbolista que España también pretendía.

Ahora tenía que convocarlo.

Y ahí ocurrió uno de los detalles más curiosos de toda la historia de Messi con la Albiceleste.

Argentina ni siquiera escribió correctamente el nombre de Messi

Actualmente, Lionel Messi es probablemente el nombre más reconocible en la historia del futbol argentino.

En aquel momento, ni siquiera la propia AFA lo tenía del todo claro.

Cuando Argentina envió al Barcelona el fax con su primera convocatoria, el documento no decía Lionel Messi.

Decía:

Leonel Mecci”.

El futbolista que décadas después se convertiría en capitán, máximo goleador y campeón del mundo con Argentina era todavía tan desconocido dentro de la estructura de selecciones nacionales que su nombre apareció escrito incorrectamente en aquella primera comunicación oficial.

¿Cuándo jugó Messi por primera vez con Argentina?

La AFA terminó organizando un partido amistoso con una intención muy concreta: ver a Messi con la camiseta argentina y comenzar a integrarlo definitivamente a sus selecciones juveniles.

El encuentro se disputó el 29 de junio de 2004 contra Paraguay, en el estadio de Argentinos Juniors.

Messi tenía apenas 17 años.

Argentina ganó 8-0 y aquel muchacho llegado desde Barcelona causó una impresión inmediata después de ingresar durante el segundo tiempo. La propia AFA reconoce aquel encuentro como el debut de Messi con la Selección Argentina Sub-20.

A partir de ahí ya no hubo vuelta atrás.

Un año después sería una de las grandes figuras del equipo argentino que conquistó el Mundial Sub-20 de 2005. Después llegaría la Selección Mayor y una relación mucho más compleja: finales perdidas, críticas, una renuncia temporal y finalmente la transformación definitiva de su historia con la camiseta nacional.

De aquel VHS en 2003 a su despedida en 2026

Más de 23 años separan aquel VHS de la despedida que Argentina prepara para Messi.

Este martes 6 de octubre, la Albiceleste enfrentará a Benín en el Estadio Monumental de Buenos Aires, en el partido organizado para despedir al futbolista que anunció su retiro internacional después del Mundial de 2026. La propia AFA ha preparado actividades especiales alrededor del encuentro.

El contraste resulta enorme.

En 2003, Argentina necesitó que un VHS cruzara el Atlántico para descubrir completamente lo que estaba haciendo un adolescente en Barcelona.

En 2004, lo convocó escribiendo “Leonel Mecci”.

Después vendrían más de dos décadas en las que ese apellido terminaría apareciendo en prácticamente todos los grandes registros de la Selección Argentina.

España quiso incorporarlo.

Messi siempre quiso vestir de albiceleste.

Y aquel viejo VHS ayudó a que Argentina entendiera, antes de que fuera demasiado tarde, quién era realmente aquel chico de Rosario.