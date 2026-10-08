Padres de San Diego quedan eliminados de la postemporada de MLB

Los Padres de San Diego perdieron tres de cuatro juegos ante los Cerveceros de Milwaukee en la Serie Divisional. Foto: Cortesía MLB

Los Padres de San Diego perdieron tres de cuatro juegos ante los Cerveceros de Milwaukee en la Serie Divisional.

San Diego, Ca.- Cayó el out 27 en la temporada de los Padres de San Diego al perder tres de cuatro juegos en la Serie Divisional ante los Cerveceros de Milwaukee.

Los carmelitas perdieron 3-1 en Petco Park para terminar su año en la segunda serie de la postemporada en Grandes Ligas.

San Diego estaba en desventaja en la tercera entrada con un sencillo de Garrett Mitchell que fue a dar hasta el jardín central para que Sal Frelick llegara a home.

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Iguala pizarra

En la parte de baja de esa entrada, Fernando Tatis Jr igualó la pizarra con un vuelacerca sobre el abridor de Milwaukee, Robert Gasser.

En la quinta, los frailes otra vez estaban en desventaja con otro contacto del encendido Jackson Chourio con el que Mitchell llegó al pentágono. El déficit se hizo de 3-1 en la sexta con elevado de sacrificio de Frelick para el pisa y corre de Jake Bauers.

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En largo elevado de Manny Machado despertó suspiros en Petco cuando tenían a Tatis en primera y la pelota fue caer cerca de la barda para la atrapada de Garret Mitchell.

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El abridor de los carmelitas fue Walker Buehler, quien trabajó tres entradas para tres hits y una carrera. El menejador Craig Stammen comenzó a traer a varios brazos desde el bullpen.

Robbie Ray (1.0), Bradgley Rodríguez (0.2), Yuki Matsui (0.1), Jason Adam (1.0), su cerrador Mason Miller (1.0) en la séptima cuando tenían desventaja de 3-1. Joe Musgrove (2.0) terminó el juego.

El zurdo Robert Gasser hizo su primera apertura de postemporada para completar cuatro innings de tres imparables, incluid el jonrón de Tatis Jr, una carrera, una base por bolas y tres fuera por strikes.

Su relevo Aaron Ashby, también zurdo, maniató a los frailes en tres entradas para no recibir daño, dar dos bases por bolas y ponchar a tres. Abner Uribe sacó la octava sin hits y el telonero Trevor Megill se apuntó el rescate con par de ponches.