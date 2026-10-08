Edición México
Suscríbete
Ed. México

El Imparcial / Deportes / Padres de San Diego

Padres de San Diego quedan eliminados de la postemporada de MLB

Los Padres de San Diego perdieron tres de cuatro juegos ante los Cerveceros de Milwaukee en la Serie Divisional.

Padres de San Diego quedan eliminados de la postemporada de MLB

Los Padres de San Diego perdieron tres de cuatro juegos ante los Cerveceros de Milwaukee en la Serie Divisional. Foto: Cortesía MLB

San Diego, Ca.- Cayó el out 27 en la temporada de los Padres de San Diego al perder tres de cuatro juegos en la Serie Divisional ante los Cerveceros de Milwaukee.

Los carmelitas perdieron 3-1 en Petco Park para terminar su año en la segunda serie de la postemporada en Grandes Ligas.

San Diego estaba en desventaja en la tercera entrada con un sencillo de Garrett Mitchell que fue a dar hasta el jardín central para que Sal Frelick llegara a home.

Padres vs Dodgers hoy: dónde ver EN VIVO el regreso de Ohtani tras 15 días en la lista de lesionado

Deportes

Dodgers vs Padres: hora y dónde ver EN VIVO

Te puede interesar: Yankees quedan eliminados: el tijuanense Jonathan Aranda y Rays avanzan a la Serie de Campeonato de la Liga Americana

Iguala pizarra

En la parte de baja de esa entrada, Fernando Tatis Jr igualó la pizarra con un vuelacerca sobre el abridor de Milwaukee, Robert Gasser.

En la quinta, los frailes otra vez estaban en desventaja con otro contacto del encendido Jackson Chourio con el que Mitchell llegó al pentágono. El déficit se hizo de 3-1 en la sexta con elevado de sacrificio de Frelick para el pisa y corre de Jake Bauers.

En largo elevado de Manny Machado despertó suspiros en Petco cuando tenían a Tatis en primera y la pelota fue caer cerca de la barda para la atrapada de Garret Mitchell.

El abridor de los carmelitas fue Walker Buehler, quien trabajó tres entradas para tres hits y una carrera. El menejador Craig Stammen comenzó a traer a varios brazos desde el bullpen.

Robbie Ray (1.0), Bradgley Rodríguez (0.2), Yuki Matsui (0.1), Jason Adam (1.0), su cerrador Mason Miller (1.0) en la séptima cuando tenían desventaja de 3-1. Joe Musgrove (2.0) terminó el juego.

El zurdo Robert Gasser hizo su primera apertura de postemporada para completar cuatro innings de tres imparables, incluid el jonrón de Tatis Jr, una carrera, una base por bolas y tres fuera por strikes.

Su relevo Aaron Ashby, también zurdo, maniató a los frailes en tres entradas para no recibir daño, dar dos bases por bolas y ponchar a tres. Abner Uribe sacó la octava sin hits y el telonero Trevor Megill se apuntó el rescate con par de ponches.

Sigue nuestro canal de WhatsApp

Recibe las noticias más importantes del día. Da click aquí

Te recomendamos

Temas relacionados

Boletín

Suscríbete gratis y sigue informado

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

WhatsApp

526621861024

Suscribete a nuestro canal y recibe las últimas noticias.

Telegram

t.me/elimparcial

Visita nuestro canal y suscríbete

Síguenos
El Imparcial Light

Un sitio de Grupo HealyGrupo Healy © Copyright Impresora y Editorial S.A. de C.V. Todos los derechos reservados