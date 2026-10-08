Guardians vs White Sox: A qué hora y dónde ver EN VIVO el Juego 4 de la Serie Divisional

Los Cleveland Guardians buscarán mantenerse con vida en los Playoffs de MLB 2026 cuando visiten este jueves 8 de octubre a los Chicago White Sox para disputar el Juego 4 de la Serie Divisional de la Liga Americana. (Foto: Especial GH)

Te decimos a qué hora y dónde ver Guardians vs White Sox en México, después de que MLB modificó el horario del Juego 4 de la Serie Divisional.

Los Cleveland Guardians buscarán mantenerse con vida en los Playoffs de MLB 2026 cuando visiten este jueves 8 de octubre a los Chicago White Sox para disputar el Juego 4 de la Serie Divisional de la Liga Americana (ALDS), en un enfrentamiento que podría definir al último clasificado a la siguiente ronda.

Chicago mantiene una ventaja de 2-1 en la serie, pero Cleveland recuperó las esperanzas después de imponerse 9-3 en el tercer encuentro, disputado el miércoles en el Rate Field.

Los White Sox necesitan una victoria más para avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana, mientras que los Guardians están obligados a ganar para forzar un quinto y definitivo partido.

¿A qué hora juegan Guardians vs White Sox el Juego 4?

El Juego 4 entre Guardians y White Sox se disputará este jueves 8 de octubre de 2026 en el Rate Field de Chicago.

La MLB modificó el horario del encuentro, que originalmente estaba programado para las 3:00 p.m. del centro de México. Debido a la eliminación de los Yankees ante los Rays, el partido fue trasladado al horario estelar.

Estos son los horarios actualizados para México:

Noroeste: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Pacífico: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Centro de México: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Sureste: 7:00 p.m.

El primer lanzamiento está programado para las 8:00 p.m. del Este de Estados Unidos.

¿Dónde ver Guardians vs White Sox EN VIVO en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el cuarto enfrentamiento de la Serie Divisional mediante las opciones de televisión de paga y streaming que cuentan con cobertura de la postemporada.

TV abierta: No disponible.

No disponible. TV de paga: ESPN.

ESPN. Streaming: Disney+ Premium y MLB.TV.

La programación de ESPN y Disney+ Premium contempla la transmisión de esta Serie Divisional, mientras que MLB.TV ofrece cobertura internacional sujeta a disponibilidad regional.

En Estados Unidos, el encuentro está anunciado por TBS, truTV, UniMás y HBO Max.

¿Cómo va la serie entre Guardians y White Sox?

Los Chicago White Sox lideran 2-1 la Serie Divisional, después de ganar los primeros dos enfrentamientos celebrados en Cleveland.

Estos son los resultados:

Juego 1: White Sox 3-0 Guardians.

White Sox 3-0 Guardians. Juego 2: White Sox 4-3 Guardians.

White Sox 4-3 Guardians. Juego 3: Guardians 9-3 White Sox.

Guardians 9-3 White Sox. Juego 4: Jueves 8 de octubre, en Chicago.

Jueves 8 de octubre, en Chicago. Juego 5: Sábado 10 de octubre, en Cleveland (si es necesario).

Los Guardians evitaron la eliminación en el tercer encuentro gracias a una ofensiva encabezada por José Ramírez, quien conectó dos imparables, incluido un triple productor de dos carreras.

Por su parte, el cuerpo de lanzadores de Cleveland consiguió 19 ponches, estableciendo un récord de MLB para un partido de postemporada disputado a nueve entradas.

La victoria permitió que los Guardians extendieran una eliminatoria en la que habían quedado contra las cuerdas tras perder los primeros dos encuentros.

¿Quiénes serán los pitchers abridores del Juego 4 entre Guardians y White Sox?

El cuarto partido tendrá un enfrentamiento entre dos lanzadores zurdos que ya participaron en el primer encuentro de la eliminatoria.

Cleveland Guardians: Parker Messick

Récord en temporada regular: 12-9.

12-9. PCLA: 2.56.

2.56. Ponches: 193.

Messick volverá a subir a la lomita después de permitir dos carreras y cuatro imparables durante su apertura del Juego 1, en la que también consiguió seis ponches.

Chicago White Sox: Hagen Smith

Récord en temporada regular: 3-3.

3-3. PCLA: 1.29.

1.29. Ponches: 41.

Smith será utilizado para comenzar el encuentro como parte de la estrategia de Chicago de distribuir las entradas entre varios lanzadores, en lugar de depender exclusivamente de un abridor tradicional.

¿Qué pasa si Guardians o White Sox ganan el Juego 4?

El resultado podría definir al último equipo clasificado a la Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS).

Si los White Sox ganan, terminarán la Serie Divisional por 3-1 y conseguirán su primera clasificación a una ALCS desde 2005, año en el que conquistaron la Serie Mundial.

En cambio, si los Guardians consiguen la victoria, empatarán la eliminatoria 2-2 y obligarán a disputar un quinto partido el sábado 10 de octubre, en el Progressive Field de Cleveland.

El ganador de esta serie enfrentará a los Tampa Bay Rays, equipo del mexicano Jonathan Aranda, que eliminó a los New York Yankees en tres encuentros.

¿Dónde se jugará el Juego 4 de Guardians vs White Sox?

El encuentro se celebrará en el Rate Field, estadio de los Chicago White Sox, que tendrán una segunda oportunidad consecutiva de terminar la eliminatoria ante sus aficionados.

Chicago busca ganar una serie de postemporada como local por primera vez desde 1906.

Cleveland, por su parte, necesita repetir lo conseguido en el tercer encuentro para devolver la serie al Progressive Field, donde tendría la ventaja de disputar el eventual quinto partido frente a su afición.

Los White Sox parten con la ventaja en la eliminatoria, pero los Guardians tienen otra oportunidad de prolongar su temporada y mantenerse en la lucha por llegar a la Serie Mundial.