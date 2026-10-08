Empezó en el atletismo a los 46 y hoy sueña con competir en medios maratones internacionales
Sergio Quintanar comenzó a trotar por cambiar sus hábitos sin imaginarse que cada paso lo acercaba a despertar un competidor con sueños internacionales
Tijuana BC.- Literalmente cambió su vida paso a paso.
Entre apenas trotar un kilómetro en 32 minutos y luego completar un ‘5K’ en 18 minutos, pasaron cuatro años en la vida de Sergio Quintanar donde se conoció más a sí mismo en cada paso.
A los 46 años, por petición de su familia y sus propias convicciones, comenzó a trotar a la par que luchaba por dejar el alcohol y el tabaco. “Se convirtió en una carrera larguísima de destrucción”, relató sobre los 38 años que consumió esas sustancias. “Empecé a trotar porque ya me ahogaba, fumaba, usaba respirador”, reconoció.
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A los 50, es seleccionado por Baja California en categorías Máster y es medallista en dos nacionales que ha participado. Radica en Querétaro donde emprendió su negocio de refrigeraciones, pero cada que puede, regresa a la ‘Baja’ a trotar en las mismas calles que lo vieron crecer.
“Yo no tenía idea de lo que era el atletismo o el termino running. Decides hacerlo por ti. La disciplina cambió mi vida”, son algunas de las frases que reflejan su transformación de un deportista recreativo a uno competitivo y el de una persona que encontró una vida más sana.
Este 2026 hizo su mejor marca en el Medio Maratón de Houston, al cruzar la meta en 1:18:31 y quedar en el cuarto lugar de la categoría 45-49.
Fija su meta
Ahora, fija su meta en competir en el Medio Maratón de Valencia, España, y en el Medio de Nueva York, ambos, en sus ediciones 2027.“Es un sueño que tengo”, dijo en un tono sincero.
Es entrenado por el atleta olímpico en Tokyo 2020, Arturo Esparza y agradece todas sus enseñanzas.
Mejores marcas
Medio Maratón Houston TX
2026 / 1:18:31 / 4TO LUGAR CATEGORÍA 45-49
Medio Maratón Guadalajara
2026 / 1:22:44 / 7MO LUGAR CATEGORÍA 45-49
Medio Maratón Internacional Tijuana 2026
1:21:12 ⏱/4TO LUGAR CATEGORÍA 45-49 años
Campeón nacional 2025
Campeonato Nacional Master
Pista y Campo San Luis Potosí
- ORO 5000 metros planos
- ORO 3000 metros planos
- PLATA 1500 metros planos CATEGORÍA 45-49
Campeonato Nacional Master
Pista y Campo Guadalajara 2026
- ORO 5000 metros planos
Marca Personal 18:00.96
Categoría 45-49
- ORO 3000 metros planos
Marca Personal 10:24.61
Categoría 45-49
- BICAMPEÓN NACIONAL
MASTER BAJA CALIFORNIA
2025-2026
- PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE TIJUANA BC
INDET 2025