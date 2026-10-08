Empezó en el atletismo a los 46 y hoy sueña con competir en medios maratones internacionales

Sergio Quintanar comenzó a trotar por cambiar sus hábitos sin imaginarse que cada paso lo acercaba a despertar un competidor con sueños internacionales. Foto: Cortesía

Sergio Quintanar comenzó a trotar por cambiar sus hábitos sin imaginarse que cada paso lo acercaba a despertar un competidor con sueños internacionales

Tijuana BC.- Literalmente cambió su vida paso a paso.

Entre apenas trotar un kilómetro en 32 minutos y luego completar un ‘5K’ en 18 minutos, pasaron cuatro años en la vida de Sergio Quintanar donde se conoció más a sí mismo en cada paso.

A los 46 años, por petición de su familia y sus propias convicciones, comenzó a trotar a la par que luchaba por dejar el alcohol y el tabaco. “Se convirtió en una carrera larguísima de destrucción”, relató sobre los 38 años que consumió esas sustancias. “Empecé a trotar porque ya me ahogaba, fumaba, usaba respirador”, reconoció.

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A los 50, es seleccionado por Baja California en categorías Máster y es medallista en dos nacionales que ha participado. Radica en Querétaro donde emprendió su negocio de refrigeraciones, pero cada que puede, regresa a la ‘Baja’ a trotar en las mismas calles que lo vieron crecer.

“Yo no tenía idea de lo que era el atletismo o el termino running. Decides hacerlo por ti. La disciplina cambió mi vida”, son algunas de las frases que reflejan su transformación de un deportista recreativo a uno competitivo y el de una persona que encontró una vida más sana.

Este 2026 hizo su mejor marca en el Medio Maratón de Houston, al cruzar la meta en 1:18:31 y quedar en el cuarto lugar de la categoría 45-49.

Fija su meta

Ahora, fija su meta en competir en el Medio Maratón de Valencia, España, y en el Medio de Nueva York, ambos, en sus ediciones 2027.“Es un sueño que tengo”, dijo en un tono sincero.

Es entrenado por el atleta olímpico en Tokyo 2020, Arturo Esparza y agradece todas sus enseñanzas.

Mejores marcas

Medio Maratón Houston TX

2026 / 1:18:31 / 4TO LUGAR CATEGORÍA 45-49

Medio Maratón Guadalajara

2026 / 1:22:44 / 7MO LUGAR CATEGORÍA 45-49

Medio Maratón Internacional Tijuana 2026

1:21:12 ⏱/4TO LUGAR CATEGORÍA 45-49 años

Campeón nacional 2025

Campeonato Nacional Master

Pista y Campo San Luis Potosí

- ORO 5000 metros planos

- ORO 3000 metros planos

- PLATA 1500 metros planos CATEGORÍA 45-49

Campeonato Nacional Master

Pista y Campo Guadalajara 2026

- ORO 5000 metros planos

Marca Personal 18:00.96

Categoría 45-49

- ORO 3000 metros planos

Marca Personal 10:24.61

Categoría 45-49

- BICAMPEÓN NACIONAL

MASTER BAJA CALIFORNIA

2025-2026

- PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE TIJUANA BC

INDET 2025