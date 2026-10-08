Isaac del Toro pasó de ser campeón en Gran Piemonte a quedar en el lugar 82: “Estoy luchando con el jet lag y con un dolor en la rodilla”

El mexicano atacó a 18 kilómetros de la meta para defender su título, pero el pelotón lo alcanzó en el cierre; Dorian Godon ganó al sprint.

El mexicano Isaac del Toro terminó en el puesto 82 del Gran Piemonte 2026, carrera que había ganado un año antes. El bajacaliforniano intentó defender su título con un ataque a 18 kilómetros de la meta, pero el pelotón lo alcanzó a 1.5 kilómetros del final. El francés Dorian Godon se quedó con la victoria al sprint.

Isaac del Toro atacó en La Morra

La ofensiva de Del Toro comenzó durante el último ascenso a La Morra. El neozelandés Finn Fisher-Black fue el único ciclista que pudo seguirle el ritmo y se sumó a la fuga.

El mexicano consiguió distanciarse antes de coronar la subida, aunque Fisher-Black volvió a alcanzarlo durante el descenso. Ambos colaboraron para conservar la ventaja, que llegó a rondar los 30 segundos frente al grupo perseguidor. Sin embargo, el pelotón aumentó el ritmo en los kilómetros finales y neutralizó la escapada a 1.5 kilómetros de la meta.

Sin margen para disputar el sprint por el triunfo, Del Toro cruzó la meta en el puesto 82 y no pudo repetir la victoria de 2025. Antes de esta carrera, el ensenadense había terminado quinto en el Mundial de Montreal, resultado que EL IMPARCIAL reportó en esta nota.

Dorian Godon ganó el Gran Piemonte

Con la fuga alcanzada, la carrera se definió en un sprint. Godon, del equipo Netcompany INEOS, cruzó primero la meta con un tiempo de 4:06:19. El danés Anthon Charmig terminó segundo y el italiano Alberto Bettiol, tercero, ambos con el mismo tiempo del ganador.

Top 10 del Gran Piemonte 2026

Lugar Ciclista Equipo Diferencia 1 Dorian Godon Netcompany INEOS 4:06:19 2 Anthon Charmig Uno-X Mobility Mismo tiempo 3 Alberto Bettiol XDS Astana Team Mismo tiempo 4 Lukas Nerurkar EF Education-EasyPost +2 s 5 Quinten Hermans Pinarello-Q36.5 +2 s 6 Fred Wright Pinarello-Q36.5 +2 s 7 Afonso Eulálio Bahrain Victorious +2 s 8 Michael Matthews Team Jayco-AlUla +2 s 9 Jhonatan Narváez UAE Team Emirates-XRG +2 s 10 Pau Martí NSN Cycling Team +2 s

El ecuatoriano Jhonatan Narváez, compañero de Del Toro en el UAE Team Emirates-XRG, fue noveno.

¿Qué sigue para Isaac del Toro?

El mexicano volverá a competir el sábado 10 de octubre en el Giro de Lombardía. Antes de tomar la salida en el Gran Piemonte, Del Toro comentó que lidiaba con el jet lag y molestias en una rodilla:

Estoy luchando con el jet lag y con un dolor en la rodilla, pero esperemos hacerlo bien y veremos cómo están las piernas. Después del Mundial empecé a tener algunos problemas”, declaró el mexicano antes de la prueba.

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