¿Cuándo inicia la Liga Mexicana del Pacífico 2026-27? Fechas, horarios y juegos inaugurales

La Liga Mexicana del Pacífico está por iniciar la temporada 2026-2027 y una de sus cinco series inaugurales será la Naranjeros de Hermosillo vs Águilas de Mexicali. (Foto: Especial GH)

Te decimos cuándo comienza la temporada 2026-27 de la Liga Mexicana del Pacífico, cuáles son los primeros enfrentamientos, sus horarios y dónde ver los juegos.

La espera por el beisbol invernal mexicano está por terminar. La Liga Mexicana del Pacífico (LMP) comenzará su temporada 2026-27 con diez equipos que buscarán conquistar el campeonato y conseguir su boleto a la Serie del Caribe 2027, que se celebrará en Hermosillo, Sonora.

Los Charros de Jalisco serán los encargados de inaugurar la campaña, mientras que un día después entrarán en acción los Naranjeros de Hermosillo, Águilas de Mexicali, Yaquis de Obregón, Mayos de Navojoa y los demás participantes.

Aquí te decimos qué día inicia la LMP, cuáles serán los juegos inaugurales, a qué hora comenzarán y dónde podrás verlos.

¿Cuándo inicia la temporada 2026-27 de la Liga Mexicana del Pacífico?

La temporada 2026-27 de la Liga Mexicana del Pacífico comenzará el martes 13 de octubre de 2026, con el enfrentamiento entre Jaguares de Nayarit y Charros de Jalisco, programado para las 7:00 de la tarde, tiempo de Sonora, en el Estadio Panamericano de Zapopan.

Este será el único encuentro del primer día de actividades, con los Charros, bicampeones defensores, como protagonistas de la jornada inaugural.

El miércoles 14 de octubre comenzará la actividad para los otros ocho equipos, mientras que el jueves 15 se celebrarán las inauguraciones en las cinco plazas restantes.

¿Cuáles son los juegos inaugurales de la LMP 2026-27 y a qué hora serán?

La Liga Mexicana del Pacífico programó sus enfrentamientos inaugurales para el 13, 14 y 15 de octubre.

Estos son los horarios publicados por la liga, convertidos a cuatro zonas de México:

Martes 13 de octubre

Jaguares de Nayarit vs Charros de Jalisco

Estadio Panamericano, Zapopan, Jalisco.

Zona horaria Hora Centro 8:00 PM Noroeste 7:00 PM Pacífico 7:00 PM Sureste 9:00 PM

Miércoles 14 de octubre

Juego Centro Noroeste Pacífico Sureste Naranjeros vs Águilas 9:00 PM 8:00 PM 8:00 PM 10:00 PM Yaquis vs Mayos 8:30 PM 7:30 PM 7:30 PM 9:30 PM Algodoneros vs Cañeros 8:30 PM 7:30 PM 7:30 PM 9:30 PM Tomateros vs Venados 9:00 PM 8:00 PM 8:00 PM 10:00 PM

Jueves 15 de octubre

Juego Centro Noroeste Pacífico Sureste Charros vs Jaguares 8:30 PM 7:30 PM 7:30 PM 9:30 PM Águilas vs Naranjeros 8:30 PM 7:30 PM 7:30 PM 9:30 PM Mayos vs Yaquis 8:10 PM 7:10 PM 7:10 PM 9:10 PM Cañeros vs Algodoneros 8:30 PM 7:30 PM 7:30 PM 9:30 PM Venados vs Tomateros 9:05 PM 8:05 PM 8:05 PM 10:05 PM

Nota: Los horarios del noroeste corresponden a Baja California; los del Pacífico, a Sonora y Sinaloa. Durante estas fechas de octubre ambas zonas comparten la misma hora. Los horarios están sujetos a posibles modificaciones de la liga.

¿Cuándo debutan Naranjeros de Hermosillo y Águilas de Mexicali?

Los Naranjeros de Hermosillo comenzarán su temporada el miércoles 14 de octubre, cuando visiten a los Águilas de Mexicali en El Nido de los Águilas, a partir de las 8:00 de la noche, tiempo de ambas ciudades.

Un día después, el jueves 15 de octubre, los equipos volverán a enfrentarse, pero ahora en el Estadio Fernando Valenzuela, donde Hermosillo celebrará su inauguración como local a las 7:30 de la tarde.

Este enfrentamiento recuperará una tradición del beisbol invernal, pues Naranjeros y Águilas volverán a protagonizar una serie inaugural después de ocho temporadas.

¿Dónde ver los juegos de la Liga Mexicana del Pacífico 2026-27?

Los aficionados podrán seguir la temporada 2026-27 de la LMP mediante televisión de paga y transmisiones por internet.

Estas son las opciones anunciadas para seguir la campaña:

TV abierta: No disponible.

No disponible. TV de paga: Megacable, mediante las señales de TVC Deportes y MegaSports, según el partido.

Megacable, mediante las señales de TVC Deportes y MegaSports, según el partido. Streaming: No se ha confirmado una plataforma adicional de paga para todos los encuentros en México.

No se ha confirmado una plataforma adicional de paga para todos los encuentros en México. YouTube: Canal oficial de la Liga Mexicana del Pacífico, mediante membresía de pago.

Las transmisiones por YouTube no serán gratuitas, por lo que los aficionados interesados deberán contar con una membresía activa para acceder a los juegos.

La asignación de señales puede variar dependiendo del enfrentamiento y de la programación de cada jornada.

¿Cuándo termina la temporada regular de la LMP 2026-27?

El calendario de la Liga Mexicana del Pacífico 2026-27 contempla una temporada regular dividida en dos vueltas, que concluirá el miércoles 30 de diciembre de 2026.

Estas son las fechas más importantes:

Fecha Evento 13 de octubre de 2026 Inicio de temporada 22 de noviembre de 2026 Final de la primera vuelta 24 de noviembre de 2026 Inicio de la segunda vuelta 30 de diciembre de 2026 Final de temporada regular Enero de 2027 Playoffs y Serie Final Febrero de 2027 Serie del Caribe en Hermosillo

Una vez concluida la fase regular, ocho de los diez equipos avanzarán a los playoffs, donde comenzará la disputa por el campeonato.

El objetivo final será conquistar el título de la LMP 2026-27 y representar a México en la Serie del Caribe 2027, que tendrá como escenario el Estadio Fernando Valenzuela de Hermosillo.

Para conocer las nuevas reglas, los managers, las contrataciones y las opciones para comprar boletos, puedes consultar nuestra guía completa de la Liga Mexicana del Pacífico 2026-27.