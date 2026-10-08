Cowboys vs Buccaneers: A qué hora y dónde ver EN VIVO el Thursday Night Football de la NFL 2026

Los Dallas Cowboys recibirán este jueves 8 de octubre a los Tampa Bay Buccaneers en el AT&T Stadium, en el partido que abrirá la Semana 5 de la NFL como parte del tradicional Thursday Night Football. (Foto: Especial GH)

Te decimos a qué hora y dónde ver Cowboys vs Buccaneers en México, los canales de televisión y streaming, además de las bajas para el partido de la Semana 5 de la NFL.

Los Dallas Cowboys recibirán este jueves 8 de octubre a los Tampa Bay Buccaneers en el AT&T Stadium, en el partido que abrirá la Semana 5 de la NFL como parte del tradicional Thursday Night Football.

Los Vaqueros de Dallas llegan con dos victorias y dos derrotas, después de una remontada frente a los Houston Texans. Por su parte, Tampa Bay atraviesa un comienzo complicado, con cuatro derrotas consecutivas y la ausencia de su quarterback titular, Baker Mayfield.

Para los aficionados mexicanos habrá opciones de transmisión tanto por televisión de paga como por streaming.

¿A qué hora juega Cowboys vs Buccaneers hoy, 8 de octubre?

El partido entre Dallas Cowboys y Tampa Bay Buccaneers comenzará a las 6:15 de la tarde, tiempo del centro de México, aunque el horario cambia dependiendo de la región del país.

Estos son los horarios oficiales para México:

Noroeste (Baja California): 5:15 PM.

5:15 PM. Pacífico (Sonora y Sinaloa): 5:15 PM.

5:15 PM. Centro de México: 6:15 PM.

6:15 PM. Sureste (Quintana Roo): 7:15 PM.

El encuentro corresponde al Thursday Night Football del jueves 8 de octubre y será el encargado de inaugurar la quinta semana de la temporada regular.

¿Dónde ver Cowboys vs Buccaneers EN VIVO por televisión en México?

El partido Cowboys vs Buccaneers tendrá transmisión en México mediante la señal de FOX, además de alternativas digitales de paga.

Estas son las opciones para seguir el encuentro:

TV abierta: No disponible.

No disponible. TV de paga: FOX.

FOX. Streaming: FOX One y NFL Game Pass mediante DAZN.

En Estados Unidos, el encuentro forma parte de la programación de Amazon Prime Video, mientras que en México podrá verse mediante los servicios antes mencionados.

¿Dónde se juega Cowboys vs Buccaneers?

El enfrentamiento se disputará en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, casa de los Dallas Cowboys.

Partido: Tampa Bay Buccaneers vs Dallas Cowboys.

Tampa Bay Buccaneers vs Dallas Cowboys. Competencia: NFL 2026.

NFL 2026. Jornada: Semana 5.

Semana 5. Fecha: Jueves 8 de octubre de 2026.

Jueves 8 de octubre de 2026. Estadio: AT&T Stadium.

AT&T Stadium. Ciudad: Arlington, Texas.

Será el tercer encuentro de Dallas como local en la temporada regular y una oportunidad para conseguir su tercera victoria de la campaña.

¿Cómo llegan Cowboys y Buccaneers al partido de la Semana 5?

Los Dallas Cowboys llegan después de conseguir una victoria de 34-30 sobre Houston Texans, en un encuentro que resolvieron con una remontada durante la segunda mitad.

El quarterback Dak Prescott terminó aquel enfrentamiento con 335 yardas por pase y un touchdown, mientras que el receptor CeeDee Lamb protagonizó una de las mejores actuaciones individuales de la temporada, con 17 recepciones, 189 yardas y la anotación de la victoria.

Dallas también contó con tres touchdowns terrestres de Javonte Williams, quien fue determinante para revertir una desventaja de diez puntos al descanso.

Con ese resultado, los Cowboys mejoraron su marca a 2-2, recuperándose de la derrota ante Baltimore Ravens en Brasil.

Por su parte, los Tampa Bay Buccaneers siguen sin conocer la victoria. El conjunto dirigido por Todd Bowles tiene registro de 0-4 y viene de caer 17-14 frente a Green Bay Packers.

El equipo de Tampa Bay necesita mejorar su producción ofensiva para evitar una quinta derrota consecutiva.

¿Por qué no juega Baker Mayfield contra los Cowboys?

Los Buccaneers no podrán contar con su quarterback titular, Baker Mayfield, debido a una lesión en el pulgar derecho que también lo dejó fuera del encuentro anterior frente a Green Bay.

Mayfield fue descartado oficialmente después de no participar en las prácticas previas al partido, por lo que el novato Jalon Daniels tendrá su segunda oportunidad consecutiva como titular.

Daniels debutó como quarterback inicial frente a los Packers y terminó con 148 yardas por pase, un touchdown y dos intercepciones.

El joven mariscal de campo enfrentará ahora a una defensiva de Dallas que ha mostrado dificultades para detener el ataque aéreo de sus rivales.

¿Qué jugadores están lesionados para Cowboys vs Buccaneers?

Además de la ausencia de Baker Mayfield, Tampa Bay tendrá otras bajas importantes, particularmente en su defensiva.

Jugadores descartados de Tampa Bay:

Baker Mayfield (QB): Lesión en el pulgar derecho.

Lesión en el pulgar derecho. Antoine Winfield Jr. (S): Fractura de costilla.

Fractura de costilla. Benjamin Morrison (CB): Lesión de cuádriceps.

Lesión de cuádriceps. SirVocea Dennis (LB): Lesiones de tobillo y pie.

Por parte de los Dallas Cowboys, el reporte de lesiones también presenta ausencias confirmadas.

Jugadores descartados de Dallas:

Cobie Durant (CB): Lesión de isquiotibiales.

Lesión de isquiotibiales. DeMarvion Overshown (LB): Lesión de isquiotibiales.

Lesión de isquiotibiales. Drew Shelton (OT): Lesión de isquiotibiales.

Además, el liniero ofensivo Tyler Smith y el receptor Jonathan Mingo aparecen como cuestionables para el encuentro.

¿Qué está en juego para Cowboys y Buccaneers?

Para Dallas, una victoria significaría colocarse con marca positiva de 3-2 y continuar en la pelea dentro de la División Este de la Conferencia Nacional.

Los Vaqueros también intentarán aprovechar su condición de locales y mantener el impulso ofensivo mostrado contra Houston.

Para Tampa Bay, el compromiso representa la posibilidad de conseguir su primera victoria después de cuatro derrotas consecutivas y evitar que su inicio de temporada se complique todavía más.

El resultado tendrá repercusiones en las aspiraciones de ambos equipos dentro de la Conferencia Nacional, en una temporada cuyo calendario comenzó en septiembre con los encuentros de la NFL 2026.