Aaron Judge se cansó de los fracasos de Yankees y lanzó una exigencia a sus directivos tras quedar eliminados: “Un equipo ganador no es suficiente”

Aaron Judge, izquierda, y Giancarlo Stanton, derecha, de los Yankees de Nueva York, observan desde el dugout. (AP Foto/Frank Franklin II)

Tras la eliminación de los Yankees ante los Rays, Aaron Judge cuestionó si la directiva está haciendo lo suficiente para conquistar una Serie Mundial y exigió reforzar al equipo.

Los Yankees de Nueva York sumaron otro fracaso en la Postemporada de MLB 2026 y su capitán, Aaron Judge, no ocultó su inconformidad. Después de que los Rays de Tampa Bay completaran la barrida en la Serie Divisional de la Liga Americana, el jardinero lanzó una exigencia a los propietarios y directivos de la franquicia: hacer lo necesario para construir un equipo capaz de ganar la Serie Mundial.

El conjunto neoyorquino quedó eliminado el miércoles 7 de octubre, tras perder 4-3 en el Yankee Stadium y despedirse de los playoffs con tres derrotas consecutivas frente a Tampa Bay. Con ello, los Yankees acumulan 17 años sin conquistar un campeonato de Grandes Ligas, una sequía que parece haber agotado la paciencia de su principal figura.

¿Qué exigió Aaron Judge a los directivos de Yankees?

Tras la eliminación, Judge dirigió un mensaje a la directiva encabezada por el propietario Hal Steinbrenner y el gerente general Brian Cashman, a quienes pidió comprometerse completamente con la búsqueda de un campeonato.

Somos los Yankees. Creo que deberían ir con todo y hacer lo que sea necesario. Si tenemos huecos, ya sea que necesitemos ciertos jugadores o personal, tenemos que salir y conseguirlo”, declaró Judge.

El capitán recordó que su decisión de permanecer en Nueva York estuvo relacionada directamente con las aspiraciones de campeonato de la organización.

“Por eso volví a firmar con los Yankees, para luchar por un campeonato cada año e ir con todo”, expresó el jardinero, quien aseguró que trabaja cada temporada para entregarle todo al equipo y espera el mismo compromiso de quienes toman las decisiones.

Aaron Judge: "We're the Yankees. I feel like they [the front office] should go all-in and do what they need to do. If we've got holes, if it's finding certain players or personnel, whatever we need, you've got to go out there and get it."



(Via: @YESNetwork) pic.twitter.com/ywdi8Ul30H — Foul Territory (@FoulTerritoryTV) October 8, 2026

“Un equipo ganador no es suficiente”: Judge cuestiona a Yankees

Uno de los momentos más reveladores de sus declaraciones llegó cuando le preguntaron si consideraba que la directiva realmente había hecho todo lo posible por construir un equipo campeón.

“Es difícil decirlo”, respondió Judge, antes de reconocer que entiende las dificultades para conseguir a todos los jugadores que quisiera.

Sin embargo, fue contundente al establecer la diferencia entre competir durante la temporada regular y cumplir con las exigencias de la franquicia.

Nos dan un equipo ganador cada año, pero eso no es suficiente aquí en Nueva York. Somos los Yankees”, señaló.

Sus palabras adquieren mayor peso después de una temporada en la que Nueva York consiguió 93 victorias, eliminó a los Red Sox de Boston en la Serie de Comodines y posteriormente fue superado por Tampa Bay en tres encuentros.

Los Yankees no conquistan una Serie Mundial desde 2009, cuando derrotaron a los Phillies de Filadelfia. Desde entonces, solamente han regresado al Clásico de Otoño en una ocasión, cuando cayeron ante los Dodgers de Los Ángeles en 2024.

Aaron Judge vio desde la banca la eliminación de Yankees

La decepción del capitán también tuvo un componente personal. Judge, de 34 años, no disputó ninguno de los cinco partidos de playoffs de los Yankees en 2026, debido a una lesión en la pantorrilla derecha.

El jardinero había sufrido previamente una fractura de costilla que lo mantuvo alejado de los diamantes durante buena parte de la campaña.

En total, participó en solamente 66 encuentros de temporada regular, en los que registró un promedio de bateo de .241, con 18 cuadrangulares y 41 carreras producidas.

Aunque intentó recuperarse para regresar durante la postemporada, el cuerpo técnico determinó que todavía no estaba en condiciones físicas para competir.

La eliminación terminó con cualquier posibilidad de verlo nuevamente en acción durante 2026.

¿Qué pasará con Aaron Boone y la directiva de Yankees?

A pesar de sus exigencias, Judge respaldó la continuidad del mánager Aaron Boone, quien acaba de completar su novena temporada al frente de los Yankees sin conquistar una Serie Mundial.

El capitán consideró que Boone hizo un buen trabajo al conducir a Nueva York hasta los playoffs, particularmente durante un año en el que tuvo que enfrentar numerosas ausencias por lesión.

La situación contractual también promete movimientos importantes durante el receso de temporada.

Brian Cashman concluye su contrato como gerente general, mientras que Boone tiene vínculo con la organización hasta 2027.

Además, jugadores como Jazz Chisholm Jr., Trent Grisham y David Bednar figuran entre los peloteros que podrían convertirse en agentes libres.

Para los Yankees, el invierno será otra oportunidad de reconstruir sus aspiraciones. Sin embargo, el mensaje de Judge dejó clara una advertencia: clasificar a los playoffs ya no es suficiente para una franquicia que lleva 17 años esperando recuperar el campeonato.