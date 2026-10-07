Guardians vs White Sox: A qué hora y dónde ver EN VIVO el Juego 3 de la Serie Divisional

Los Cleveland Guardians se juegan la temporada este miércoles 7 de octubre cuando visiten a los Chicago White Sox para disputar el Juego 3 de la Serie Divisional de la Liga Americana de los Playoffs de MLB 2026. (Foto: Especial GH)

Guardians vs White Sox podría definir al primer clasificado de esta serie a la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Te decimos a qué hora comienza, dónde verlo en México y qué necesita Cleveland para evitar la eliminación.

Los Cleveland Guardians se juegan la temporada este miércoles 7 de octubre cuando visiten a los Chicago White Sox para disputar el Juego 3 de la Serie Divisional de la Liga Americana de los Playoffs de MLB 2026.

Chicago regresa al Rate Field con una ventaja de 2-0 en la serie y solamente necesita una victoria más para avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS) por primera vez desde 2005, año en el que terminó conquistando la Serie Mundial.

Cleveland, en cambio, ya no tiene margen de error: debe ganar los siguientes tres partidos de la eliminatoria si quiere mantener con vida su temporada.

¿A qué hora juegan Guardians vs White Sox?

El Juego 3 entre Guardians y White Sox se disputará este miércoles 7 de octubre de 2026 en el Rate Field de Chicago.

El primer lanzamiento está programado para las 4:00 p.m. del Este de Estados Unidos, que corresponde a las 2:00 p.m. del centro de México.

Estos son los horarios para México:

Noroeste: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Pacífico: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Centro de México: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Sureste: 3:00 p.m.

¿Dónde ver Guardians vs White Sox EN VIVO en México?

Los aficionados mexicanos tendrán opciones de televisión de paga y streaming para seguir el tercer encuentro de la Serie Divisional.

TV abierta: No disponible

No disponible TV de paga: ESPN

ESPN Streaming: Disney+ Premium y MLB.TV

La programación para México contempla la cobertura de la postemporada mediante ESPN y Disney+, mientras que MLB.TV permite seguir en vivo los encuentros de Playoffs internacionalmente fuera de Canadá.

En Estados Unidos, MLB tiene programado el encuentro a través de TBS, truTV, HBO Max y Univision/TUDN.

¿Guardians vs White Sox se transmitirá por TV abierta?

Hasta el momento, el Juego 3 entre Cleveland y Chicago no aparece programado por televisión abierta en México.

La alternativa en televisión será ESPN, mientras que por internet podrá seguirse mediante Disney+ Premium y MLB.TV.

¿Cómo va la serie entre Guardians y White Sox?

Los White Sox dominan 2-0 la Serie Divisional después de ganar los primeros dos encuentros disputados en Cleveland.

Chicago se llevó el Juego 1 por 3-0 gracias a una gran actuación de su cuerpo de pitcheo, mientras que en el Juego 2 ganó 4-3 después de remontar el encuentro.

La situación dejó contra las cuerdas a unos Guardians que, pese a haber conquistado la División Central de la Liga Americana y contar originalmente con ventaja de localía, ahora necesitan ganar tres encuentros consecutivos.

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¿Qué pasa si White Sox gana el Juego 3?

Una victoria de Chicago terminaría inmediatamente la serie.

Los White Sox completarían la barrida 3-0 y avanzarían a la Serie de Campeonato de la Liga Americana, instancia a la que no llegan desde 2005.

Chicago además mantiene un paso perfecto durante estos Playoffs después de barrer a los Houston Astros en la ronda de comodines y ganar sus primeros dos encuentros contra Cleveland.

¿Qué necesita Guardians para evitar la eliminación?

Para Cleveland la ecuación ya es sencilla: ganar o quedar eliminado.

Los Guardians necesitan imponerse este miércoles en Chicago para recortar la serie a 2-1 y obligar a disputar un Juego 4.

En caso de conseguirlo, el cuarto enfrentamiento se jugaría el jueves 8 de octubre nuevamente en el Rate Field. Si Cleveland también consiguiera esa victoria y empatara la eliminatoria, el decisivo Juego 5 se disputaría el sábado 10 de octubre en el Progressive Field.

¿Quiénes serán los pitchers de Guardians vs White Sox?

Ambos equipos recurrirán a una estrategia con abridores para comenzar el encuentro y posteriormente apoyarse ampliamente en sus bullpens.

Los Guardians enviarán al derecho Daniel Espino, quien será utilizado como opener. Durante la temporada regular registró 4.11 de efectividad y 25 ponches. Cleveland podría utilizar posteriormente a lanzadores como Joey Cantillo, Tanner Bibee o Foster Griffin para cubrir varias entradas.

Chicago responderá con el zurdo Sean Newcomb, quien terminó la campaña con marca de 2-5, efectividad de 3.09 y 84 ponches. Los White Sox también han utilizado durante la postemporada un esquema flexible en el que prácticamente todo su cuerpo de pitcheo está disponible.

Con una temporada completa en juego para Cleveland y la posibilidad de volver a una ALCS después de 21 años para Chicago, el Juego 3 entre Guardians y White Sox tendrá aroma de partido definitivo desde el primer lanzamiento.