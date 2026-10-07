Cristiano Ronaldo despide a Messi con un mensaje que arrasa en Instagram: “Todo mi respeto por lo que has logrado”

Cristiano Ronaldo se sumó a los mensajes de apoyo a Leo Messi tras su retiro de la Selección Argentina. (Foto: Especial GH)

Cristiano Ronaldo reaccionó a la emotiva carta con la que Lionel Messi se despidió de Argentina y su mensaje rápidamente acumuló cientos de miles de “me gusta”.

Lionel Messi comenzó a asimilar su nueva vida lejos de la Selección Argentina, pero entre los miles de mensajes que recibió después de su despedida hubo uno que inmediatamente llamó la atención: el de Cristiano Ronaldo, su gran rival futbolístico durante casi dos décadas.

Horas después de disputar su último partido con la Albiceleste, Messi publicó este miércoles una extensa carta en su cuenta de Instagram en la que reconoció que ya extraña vestir los colores de Argentina, aunque aseguró estar convencido de haber tomado la decisión correcta.

Fue entonces cuando apareció Cristiano Ronaldo.

Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo”.

El comentario del portugués rápidamente se convirtió en uno de los más destacados de la publicación y, al momento de elaborar esta nota, ya superaba los 200 mil “me gusta”.

Medios internacionales también destacaron la reacción de Cristiano, quien decidió reconocer públicamente la trayectoria de Messi después de más de dos décadas en las que ambos protagonizaron una de las rivalidades individuales más importantes en la historia del futbol.

¿Qué escribió Lionel Messi después de su último partido con Argentina?

Messi abrió su mensaje reconociendo que la nostalgia apareció prácticamente de inmediato.

Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta”, escribió el argentino.

El futbolista también agradeció a su familia, amigos, compañeros, entrenadores y clubes, además de dedicar unas palabras a Diego Armando Maradona, a quien recordó como una figura que ayudó a colocar a Argentina en lo más alto.

Me quedaron muchas cosas por decir. Me es imposible expresar todo lo que siento en unas palabras o en un posteo”, agregó.

La publicación llegó después de que Messi cerrara oficialmente una trayectoria de 21 años con la Selección Argentina.

Messi cerró su historia con Argentina con gol

La despedida ocurrió el martes 6 de octubre ante más de 85 mil aficionados en el estadio Monumental de Buenos Aires.

Argentina derrotó 3-0 a Benín y Messi tuvo participación directa en los tres goles: dio dos asistencias y convirtió de penal el último tanto de su carrera internacional. Terminó su recorrido con 208 partidos y 126 goles con la Albiceleste.

Su etapa con Argentina estuvo marcada por años de derrotas dolorosas antes de conquistar los títulos que cambiaron definitivamente su relación con la afición: las Copas América de 2021 y 2024, la Finalissima de 2022 y, sobre todo, la Copa del Mundo de Qatar 2022.

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Cristiano Ronaldo y Messi, una rivalidad que marcó una época

Durante años, Messi y Cristiano Ronaldo protagonizaron una competencia permanente por títulos, récords y premios individuales, especialmente durante sus etapas con Barcelona y Real Madrid.

Ahora, lejos de aquellas batallas en España, Cristiano utilizó precisamente las redes sociales para reconocer lo conseguido por el argentino.

El mensaje de “todo mi respeto” rápidamente comenzó a recorrer las redes sociales y agregó una imagen distinta al último capítulo de la carrera internacional de Messi: la despedida pública de quien durante gran parte de su trayectoria fue inevitablemente comparado con él.

Después de tantos Clásicos, goles, récords y Balones de Oro, Cristiano también quiso decirle adiós al Messi de la camiseta celeste y blanca.