Matthew Stafford quiere coronar su talento

El mariscal de campo de los Rams busca repetir como MVP y llevar a los Rams al Super Bowl LXI

Matthew Stafford tuvo en 2025 una de las mejores temporadas de su carrera y se convirtió en el primer quarterback de los Rams de Los Ángeles en ganar el premio MVP de la NFL.

Su rendimiento fue clave para que el equipo terminara la campaña regular con marca de 12-5 y se consolidara como uno de los principales contendientes de la Conferencia Nacional.

El veterano quarterback lideró la liga en yardas por pase con 4 mil 707 y en touchdowns aéreos con 46, mientras que solamente lanzó 8 intercepciones en 597 intentos, números que reflejan eficiencia y control ofensivo.

Además, registró un rating de pasador de 109.2, el mejor de su carrera, y comandó la NFL con 236 primeros downs generados por pase.

Para repetir como MVP en 2026, Stafford deberá superar un desafío mayor: mantener un nivel élite a los 38 años y resistir una temporada donde los rivales tendrán mayor preparación contra el sistema ofensivo de Sean McVay.

Sin embargo, su experiencia, precisión y capacidad para manejar partidos cerrados mantienen a los Rams como candidatos para llegar al Super Bowl LXI, que se disputará en el estadio de la franquicia.

El camino dependerá también de la salud de Stafford y del equilibrio del roster. Si mantiene números cercanos a los de 2025, los Rams tendrán uno de los elementos más importantes para buscar otro campeonato.