Dodgers vs Bravos: A qué hora y dónde ver EN VIVO el Juego 3 de la Serie Divisional

Los Dodgers de Los Ángeles y los Bravos de Atlanta llegan sin margen para relajarse al Juego 3 de la Serie Divisional de la Liga Nacional en el Truits Park. (Foto: Especial GH)

Dodgers vs Braves disputan este martes el Juego 3 de la Serie Divisional de la Liga Nacional con la serie empatada; te decimos a qué hora comienza y dónde verlo EN VIVO en México.

Los Dodgers de Los Ángeles y los Bravos de Atlanta llegan sin margen para relajarse al Juego 3 de la Serie Divisional de la Liga Nacional, luego de repartirse los primeros dos encuentros disputados en California.

La serie se traslada este martes 6 de octubre al Truist Park de Atlanta, donde los Bravos buscarán aprovechar la localía, mientras que los Dodgers intentarán recuperar una ventaja que perdieron antes de abandonar Los Ángeles.

El ganador del tercer encuentro quedará a una victoria de clasificar a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, debido a que esta ronda de los Playoffs de MLB se disputa al mejor de cinco partidos.

¿A qué hora juega Dodgers vs Bravos el Juego 3 de la Serie Divisional?

El Juego 3 entre Dodgers y Bravos comenzará este martes 6 de octubre de 2026 a las 6:00 pm ET / 3:00 pm PT en el Truist Park.

Estos son los horarios para verlo en México:

Noroeste: 3:00 pm

3:00 pm Pacífico: 3:00 pm

3:00 pm Centro de México: 4:00 pm

4:00 pm Sureste: 5:00 pm

¿Dónde ver Dodgers vs Braves EN VIVO en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el Dodgers vs Braves mediante las señales de FOX, que cuenta con los derechos de las Series Divisionales de la Liga Nacional en México.

TV abierta: No disponible

No disponible TV de paga: FOX+

Streaming: FOX One y MLB.TV

La transmisión de FOX+ está disponible mediante distintos sistemas de televisión de paga en México, mientras que FOX One ofrece la cobertura vía streaming.

¿Cómo va la serie entre Dodgers y Braves?

La Serie Divisional está empatada 1-1.

Los Dodgers se llevaron el Juego 1 por 5-3, apoyados por cuadrangulares de Teoscar Hernández, Kyle Tucker y Max Muncy, además de seis entradas de una carrera de Tarik Skubal.

Atlanta respondió en el segundo enfrentamiento con una victoria de 3-2. Michael Harris II fue una de las figuras de los Braves al conectar tres imparables, mientras que Raisel Iglesias aseguró el salvamento para igualar la serie antes de trasladarla a Georgia.

Por ello, el tercer encuentro cobra especial importancia: el ganador se colocará 2-1 y tendrá dos oportunidades para conseguir el triunfo que le permita avanzar a la siguiente ronda.

¿Quiénes serán los pitchers abridores de Dodgers vs Braves?

El Juego 3 presenta uno de los duelos de pitcheo más atractivos de esta ronda.

Yoshinobu Yamamoto será el encargado de abrir por los Dodgers, mientras que Atlanta responderá con el zurdo Chris Sale.

Yamamoto terminó la temporada regular con marca de 14-9, efectividad de 2.53 y 182 ponches, mientras que Sale registró 14-9, ERA de 2.16 y 200 chocolates.

El duelo representa además la primera apertura de Yamamoto en esta Serie Divisional, después de que Tarik Skubal inició el Juego 1 y Blake Snell subió al montículo en el segundo.

¿Dónde se jugará Dodgers vs Braves?

El tercer partido será disputado en el Truist Park de Atlanta, casa de los Braves.

El escenario podría representar un reto adicional para Los Ángeles, pues Atlanta barrió a los Dodgers en una serie de tres encuentros disputada en ese estadio durante agosto, con triunfos por 4-3, 6-5 y 1-0.

¿Cuándo será el Juego 4 entre Dodgers y Braves?

Independientemente del resultado del martes, habrá Juego 4.

El siguiente encuentro está programado para el miércoles 7 de octubre nuevamente en el Truist Park de Atlanta, con inicio previsto a las 3:00 pm PT, es decir, 4:00 pm del centro de México.

En caso de ser necesario un Juego 5, la serie regresaría a Los Ángeles el viernes 9 de octubre.