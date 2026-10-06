Brewers vs Padres: A qué hora y dónde ver EN VIVO el Juego 3 de la Serie Divisional

La serie divisional, Brewer vs Padres se traslada a San Diego para disputar el Juego 3 en Petco Park este martes 6 de octubre. (Foto: Especial GH)

Brewers vs Padres disputan este martes el Juego 3 de la Serie Divisional de la Liga Nacional. Te decimos a qué hora inicia y dónde verlo EN VIVO en México, en un partido en el que San Diego buscará evitar la eliminación.

Los San Diego Padres regresan a casa con prácticamente prohibido perder. Después de caer en los primeros dos encuentros ante los Milwaukee Brewers, la Serie Divisional de la Liga Nacional se traslada al Petco Park para un Juego 3 que podría definir al primer clasificado a la Serie de Campeonato.

Milwaukee tiene ventaja de 2-0 en una serie al mejor de cinco y solamente necesita una victoria más para eliminar a los Padres. San Diego, por su parte, deberá ganar tres partidos consecutivos si quiere completar la remontada y continuar con vida en los Playoffs de MLB 2026.

El encuentro se disputará este martes 6 de octubre y tendrá como duelo de abridores a Dustin May, por los Brewers, y Nick Pivetta, por los Padres.

¿A qué hora juega Brewers vs Padres el Juego 3?

El Juego 3 de la Serie Divisional entre Brewers y Padres comenzará a las 7:30 de la noche, tiempo del centro de México, desde el Petco Park de San Diego. MLB tiene programado el primer lanzamiento para las 6:30 p.m. hora local de California.

Estos son los horarios para diferentes regiones de México:

Noroeste: 6:30 p.m.

6:30 p.m. Pacífico: 6:30 p.m.

6:30 p.m. Centro de México: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Sureste: 8:30 p.m.

Partido: Milwaukee Brewers vs San Diego Padres

Milwaukee Brewers vs San Diego Padres Fecha: Martes 6 de octubre de 2026

Martes 6 de octubre de 2026 Estadio: Petco Park, San Diego

Petco Park, San Diego Ronda: Serie Divisional de la Liga Nacional, Juego 3

Serie Divisional de la Liga Nacional, Juego 3 Serie: Brewers 2-0 Padres

¿Dónde ver Brewers vs Padres EN VIVO en México?

El partido entre Milwaukee y San Diego tendrá opciones de transmisión para los aficionados en México. Las Series Divisionales de la Liga Nacional cuentan con derechos de transmisión a través de Fox Sports y Grupo Imagen, además de opciones digitales.

TV abierta: No disponible

No disponible TV de paga: Fox Sports / Fox Sports Premium

Fox Sports / Fox Sports Premium Streaming: FOX One

FOX One YouTube: No disponible

La disponibilidad específica puede variar de acuerdo con la programación de cada señal.

¿Cómo va la serie entre Brewers y Padres?

Los Brewers llegan a San Diego con ventaja de 2-0, por lo que tienen tres oportunidades para conseguir la victoria que los mande a la siguiente ronda.

Milwaukee se llevó el Juego 1 por 3-2 y posteriormente puso contra las cuerdas a los Padres con una dramática victoria de 4-3 en el Juego 2, definida con un sencillo de Jackson Chourio con dos outs en la parte baja de la novena entrada.

El resultado dejó a los Padres sin margen de error: una derrota más significaría su eliminación.

¿Qué necesita Padres para evitar la eliminación?

La ecuación para San Diego es sencilla, aunque el camino no lo sea: necesita ganar el Juego 3 para extender la serie.

Si los Padres vencen este martes, obligarán a disputar un Juego 4 el miércoles 7 de octubre, nuevamente en Petco Park. Si también ganaran ese encuentro, la eliminatoria regresaría a Milwaukee para un decisivo Juego 5.

Los Brewers, en cambio, pueden terminar la serie este martes con una victoria y asegurar inmediatamente su boleto a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

¿Quiénes serán los pitchers abridores de Brewers vs Padres?

Los Brewers enviarán a Dustin May al montículo para buscar el pase a la siguiente ronda. El derecho terminó la temporada con marca de 7-9, efectividad de 4.70 y 144 ponches.

San Diego confiará su temporada a Nick Pivetta, quien registró récord de 3-2 y efectividad de 2.86. Además, el derecho cerró septiembre con 1.45 de efectividad en cuatro aperturas, antes de permitir solamente una carrera en su presentación durante la Serie de Comodines ante los Cubs.

¿Cuándo sería el Juego 4 entre Brewers y Padres?

El Juego 4 solamente se disputará si los Padres ganan este martes.

MLB tiene programado ese posible encuentro para el miércoles 7 de octubre en Petco Park, mientras que un eventual quinto y definitivo partido se celebraría el viernes 9 de octubre en Milwaukee.

San Diego necesita comenzar la remontada frente a su afición; Milwaukee está a solamente 27 outs de eliminar a los Padres y continuar su camino rumbo a la Serie Mundial.