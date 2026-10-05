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TODOS VS. EL REY

La División divertirá durante toda la temporada al tener al campeón y al MVP dentro de sus filas

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Los Seahawks retornan para defender su título con una plantilla prácticamente idéntica (salvo el Super Bowl MVP, Kenneth Walker III), pero los Rams, con el MVP 2025-26 en sus filas no caerá tan fácil.

Además, la franquicia de Los Ángeles incorpora a un Myles Garrett que será definitorio para que su equipo logre llegar lejos este 2025.

Plagados de lesiones, pero con la mejor plantilla hombre por hombre, los 49ers afrontarán una temporada más con la espera de que los problemas de salud y los viajes internacionales les afecten tanto.

Por último, Cardinals comienzan la “Era Mike LaFleur”, aunque el principal atractivo será la tercera selección del Draft, Jeremiyah Love.

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