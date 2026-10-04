Rodrigo Huescas vuelve a las canchas después de casi un año por una lesión de ligamento cruzado

Rodrigo Huescas volvió a disputar un partido con el Copenhague después de casi un año fuera por una lesión de rodilla. (Foto: @fc_kobenhavn)

El lateral mexicano disputó sus primeros 45 minutos con el Copenhague tras una larga recuperación que también le impidió disputar el Mundial 2026.

Rodrigo Huescas volvió a las canchas después de casi un año fuera por lesión, al disputar sus primeros 45 minutos con el Copenhague de Dinamarca durante un partido amistoso ante el Hamburgo de Alemania en el marco de la Fecha FIFA.

El lateral mexicano, de 23 años, sufrió el 1 de octubre de 2025 una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante un partido de la Champions League contra el Qarabag, lesión que lo mantuvo alejado de las canchas desde entonces.

Su regreso se produjo en la derrota 2-0 del Copenhague frente al conjunto alemán, en un encuentro que significó sus primeros minutos de actividad después de un largo proceso de recuperación.

“¡Qué alegría volver a estar en la cancha de vuelta, muchas gracias a toda la gente que me dio la buena durante este año complicado. Ustedes saben quiénes son y de aquí para adelante, con más ganas que nunca de retomar el barco a su dirección!”, declaró Huescas en una entrevista con el equipo danés.

Un año marcado por la lesión

La lesión también provocó que el futbolista quedara fuera de los planes para disputar el Mundial 2026, celebrado del 11 de junio al 19 de julio en México, Estados Unidos y Canadá.

Huescas reconoció que el proceso de recuperación fue complicado, especialmente porque tuvo que permanecer alejado de partidos importantes en los que no pudo ayudar a sus compañeros.

“Mi lesión me ha llevado mucho tiempo y ha sido un año difícil, pero ahora por fin puedo volver a jugar. He jugado al futbol toda mi vida, y la temporada pasada me perdí muchos partidos importantes y no pude ayudar al equipo en los momentos difíciles. Pero ahora por fin estoy de vuelta, y solo queda mirar hacia adelante”, agregó.

El futbolista mexicano disputó los primeros 45 minutos de su regreso durante un partido amistoso ante el Hamburgo de Alemania. Foto: Especial GH.

Durante este periodo, el futbolista destacó el respaldo que recibió de sus compañeros, algo que considera importante ahora que busca recuperar su ritmo y volver a tener un papel relevante dentro del equipo.

“Tengo muchísimas ganas, porque mis compañeros me han apoyado muchísimo durante este periodo difícil. Me han ayudado mucho, incluso después de volver a entrenar, y estoy deseando volver a ayudarles”, señaló.

El mexicano también explicó que la paciencia fue una parte importante de su recuperación, pues aunque ya llevaba tiempo entrenando a pleno rendimiento, tuvo que esperar para estar en condiciones de regresar a un partido.

“La última parte ha sido casi la más difícil. Llevo un tiempo entrenando a pleno rendimiento, pero aun así se trataba de tener paciencia para hacerlo bien”, mencionó.

Una nueva oportunidad con el Tri

Su regreso también abre una nueva posibilidad para Huescas en la Selección Mexicana, luego de que anteriormente se había convertido en una pieza importante bajo el mando de Javier Aguirre.

Con Rafael Márquez al frente de esta nueva etapa del Tri, el futbolista de 23 años tendrá que volver a competir por un lugar en el equipo nacional, después de haber quedado fuera del Mundial 2026 debido a la lesión.

¿Cuándo podría volver a jugar?

El Copenhague tendrá su próximo compromiso en la Superliga danesa el 11 de octubre, encuentro en el que Huescas podría sumar algunos minutos para continuar con su proceso de recuperación y recuperar ritmo de juego.

Posteriormente, el club danés tendrá actividad en la Conference League, competencia que comenzará a finales de octubre y en la que enfrentará al Estrella Roja en la segunda jornada.