Mientras jugaba en la NBA y construía sus negocios, Shaquille O’Neal completó un doctorado en Educación tras cuatro años y medio de estudios, con 54 créditos cursados y un promedio de 3.813

Shaquille O’Neal combinó su carrera en la NBA con cuatro años y medio de estudios hasta obtener en 2012 un doctorado en Educación en Barry University. (Barry University/REUTERS)

El exbasquetbolista combinó su carrera deportiva con su formación académica hasta obtener en 2012 un doctorado en aprendizaje organizacional y liderazgo

Shaquille O’Neal es reconocido por una carrera de 19 temporadas en la NBA, cuatro campeonatos y una larga trayectoria empresarial, pero su formación académica también ocupa un lugar importante en su historia. En 2012, después de cuatro años y medio de estudios, obtuvo un doctorado en Educación mientras todavía lidiaba con las exigencias de su carrera profesional y otros proyectos.

Según información de Barry University, O’Neal se graduó el 5 de mayo de 2012 de la institución ubicada en Miami Shores, Florida. Su grado correspondió al área de Organizational Learning and Leadership, con especialización en Human Resource Development, dentro de la Adrian Dominican School of Education.

De las canchas al salón de clases

La formación doctoral no fue un proyecto aislado de su carrera deportiva. Barry University señaló que O’Neal tuvo que combinar durante cuatro años y medio sus responsabilidades como atleta, estudiante y empresario.

Durante buena parte de ese periodo todavía estaba sujeto al exigente calendario de la NBA. La universidad explicó que completó los requisitos del programa mientras cumplía con sus compromisos profesionales como jugador, además de sus actividades relacionadas con la televisión y los negocios.

O’Neal anunció su retiro del basquetbol profesional en junio de 2011, después de 19 temporadas en la liga. Para entonces ya cursaba el doctorado en Barry University y había convertido la educación en una de sus prioridades fuera de la cancha.

Su trayectoria académica tampoco comenzó con el doctorado. En 2000 regresó a Louisiana State University (LSU) para terminar una licenciatura en General Studies, una decisión que, de acuerdo con Barry University, estaba relacionada con una promesa que había hecho a su madre. Cinco años después obtuvo una maestría en Administración de Empresas.

Un doctorado con 54 créditos y un promedio de 3.813

El programa que cursó O’Neal no se limitó a asistir a clases. Para completar el doctorado acumuló 54 créditos, distribuidos en 16 cursos y seis créditos de investigación autodirigida bajo la supervisión de David M. Kopp, entonces responsable del programa de Organizational Learning and Leadership.

Barry University reportó que terminó sus estudios con un promedio acumulado de 3.813. La institución también explicó que su formación utilizó diferentes modalidades, desde clases presenciales en el campus hasta aulas vía satélite, videoconferencias y plataformas digitales.

Esto permitió que sus estudios pudieran desarrollarse junto con una agenda profesional particularmente exigente. La combinación de distintas modalidades académicas fue parte de la manera en que el entonces jugador pudo avanzar en su preparación mientras mantenía sus compromisos laborales.

Su investigación se centró en el liderazgo

Uno de los requisitos para obtener el grado fue desarrollar un proyecto final de investigación. O’Neal presentó ante profesores y administradores de Barry University un trabajo titulado “How Leaders Utilize Humor or Seriousness in Leadership Styles”, centrado en la manera en que los líderes utilizan el humor o la seriedad dentro de sus estilos de liderazgo.

El tema también conecta con la formación que eligió. Su doctorado estaba enfocado en el aprendizaje organizacional y el liderazgo, mientras que su especialización correspondía al desarrollo de recursos humanos.

Por ello, su preparación académica estuvo vinculada con asuntos que podían relacionarse con la administración de personas y organizaciones, más allá de su experiencia como deportista profesional.

La educación continuó después de graduarse

La obtención del doctorado no significó el final de su relación con Barry University. En noviembre de 2014, la institución informó que O’Neal regresó como profesor invitado a una clase de nivel de maestría relacionada con aprendizaje organizacional y liderazgo.

Durante aquella sesión habló con los estudiantes sobre las dificultades que enfrentó para equilibrar el trabajo, la escuela y su vida personal mientras completaba el doctorado. También los alentó a buscar un equilibrio entre sus responsabilidades y el tiempo dedicado a sí mismos.

Ese episodio mostró otra faceta de su formación: el grado académico no quedó solamente como un reconocimiento personal, sino que posteriormente compartió con otros estudiantes parte de la experiencia que había adquirido durante sus años de preparación.

Un compromiso que comenzó antes del doctorado

Para O’Neal, la educación tenía además un componente personal. Barry University recogió en 2012 sus palabras después de obtener el grado, cuando explicó que su logro estaba dedicado a su madre, quien siempre había insistido en la importancia de estudiar.

Su recorrido académico terminó por acompañar distintas etapas de su vida profesional: primero como jugador de la NBA, después durante su transición hacia el retiro y posteriormente mientras desarrollaba actividades empresariales, de televisión y otros proyectos.

Así, el doctorado que obtuvo en 2012 representó la culminación de cuatro años y medio de estudios, 54 créditos y una investigación sobre liderazgo, pero también la continuación de una formación que había retomado años antes de abandonar definitivamente las canchas.