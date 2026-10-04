Braves le pega a Dodgers en Los Ángeles y empata la Serie Divisional con Michael Harris II como figura

Los Atlanta Braves vencieron 3-2 a Los Angeles Dodgers en el Juego 2 y mandaron la Serie Divisional de la Liga Nacional empatada a Atlanta; Michael Harris II encabezó la ofensiva visitante.

Los Atlanta Braves evitaron regresar a casa contra las cuerdas y derrotaron 3-2 a Los Angeles Dodgers este domingo en el Juego 2 de la Serie Divisional de la Liga Nacional, con una actuación decisiva de Michael Harris II que permitió igualar la eliminatoria 1-1.

Atlanta apostó por guardar a Chris Sale para el siguiente encuentro y convirtió el segundo duelo prácticamente en un juego de bullpen. La estrategia funcionó: seis lanzadores de los Braves limitaron a la poderosa ofensiva de Los Ángeles a dos carreras y seis imparables.

Los Braves golpearon desde la primera entrada. Ronald Acuña Jr. conectó sencillo, se robó la segunda base y posteriormente anotó con un imparable dentro del cuadro de Mauricio Dubón, quien puso el 1-0 frente a Blake Snell.

Freddie Freeman respondió ante su antiguo equipo

Los Dodgers consiguieron empatar en la cuarta entrada gracias a Freddie Freeman, quien castigó a su antiguo equipo con un cuadrangular solitario frente a Grant Holmes para colocar el juego 1-1.

Fue el primer enfrentamiento de Freeman contra Atlanta en Postemporada desde que dejó a los Braves después de la temporada 2021.

Sin embargo, Los Ángeles no consiguió aprovechar otras oportunidades. Blake Snell tampoco pudo extender demasiado su apertura: trabajó únicamente 3.2 entradas, permitió una carrera y tres hits, regaló cinco bases por bolas y ponchó a cinco después de realizar 90 lanzamientos.

Michael Harris II decidió el Juego 2

El partido comenzó a inclinarse hacia Atlanta en la quinta entrada.

Con dos outs, Michael Harris II conectó un triple frente a Kris Bubic y posteriormente aprovechó un wild pitch para llegar al plato y devolverles la ventaja 2-1 a los Braves.

Harris volvió a aparecer en la séptima. Con Matt Olson en los senderos, conectó un doble productor contra Edgardo Henríquez que amplió la diferencia a 3-1.

El jardinero central terminó de 5-3, con sencillo, triple y doble, una carrera anotada y otra producida. Se quedó únicamente a un cuadrangular de completar el ciclo.

Dodgers amenazó en la novena entrada

Los Dodgers todavía hicieron temblar el cierre.

Con dos outs en la novena entrada, Max Muncy conectó un cuadrangular frente al novato Didier Fuentes para reducir la diferencia a 3-2 y mantener con vida a Los Ángeles.

Atlanta recurrió entonces a Raisel Iglesias, quien enfrentó al bateador emergente Josue De Paula y consiguió el último out para apuntarse su segundo salvamento de esta Postemporada.

Uno de los grandes problemas para los Dodgers fue la falta de bateo oportuno. El equipo terminó 0 de 8 con corredores en posición de anotar y dejó escapar varias oportunidades de tomar el control del partido. Shohei Ohtani, por su parte, se fue de 4-1 con dos ponches.

¿Cómo queda la Serie Divisional Braves vs Dodgers?

Con el triunfo de Atlanta, la serie al mejor de cinco quedó empatada 1-1:

Juego 1: Dodgers 5-3 Braves

Dodgers 5-3 Braves Juego 2: Braves 3-2 Dodgers

Braves 3-2 Dodgers Serie: empatada 1-1

La eliminatoria ahora se trasladará al Truist Park de Atlanta, donde el Juego 3 se disputará el martes 6 de octubre.

El duelo de abridores promete ser uno de los mejores de esta ronda: los Braves enviarán a Chris Sale, mientras que los Dodgers responderán con el japonés Yoshinobu Yamamoto.

Atlanta consiguió exactamente lo que necesitaba en Los Ángeles: dividir los primeros dos encuentros y recuperar la ventaja de localía. Los Dodgers, en cambio, dejaron escapar la oportunidad de viajar a Georgia con una ventaja de 2-0 y ahora deberán ganar al menos un partido como visitantes para mantener vivo su camino en busca del tricampeonato de la Serie Mundial.