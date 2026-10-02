Realizan tercer Torneo Smash Pickleball Hexus en apoyo a la Fundación Teletón

El torneo se realizó por tercer año consecutivo con categorías principiantes e intermedias y mantiene como objetivo apoyar al Teletón

HERMOSILLO. — Con un gran ambiente familiar y de convivencia, se llevó a cabo el Torneo Smash Pickleball Hexus por tercer año consecutivo con 32 participantes de las categorías principiantes e intermedias.

Desde antes de las 19:00 horas, empezaron a llegar las competidoras que se disputaron los primeros lugares de las dos categorías en pareja para calentar previo al encuentro con sus rivales.

Horacio Sánchez, organizador del torneo, informó que este deporte, que ha tomado popularidad tanto en México como en Estados Unidos, está siendo semillero de campeones nacionales en Hermosillo.

Indicó que desde hace tres años inició con la organización de este evento en la rama femenil con categorías denominadas moradas y amarillas para diferenciar la intermedia de la principiante.

“El torneo lo empecé a organizar luego de acudir a entrenar a los terapeutas y sicólogas del CRIT (Centros de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón); ahí nació la iniciativa de hacerlo para apoyar al Teletón”, puntualizó.

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