¿Quién es Anwar Hernández? El mexicano que jugará la Conference League y enfrentará a Rodrigo Huescas

El mexicano Anwar Hernández forma parte del Inter Club d’Escaldes, equipo de Andorra que consiguió clasificarse a la fase de liga de la UEFA Conference League 2026-27. (Foto: @interescaldes)

Anwar Hernández, defensa mexicano de 31 años, disputará la fase de liga de la UEFA Conference League con el Inter Club d’Escaldes de Andorra y tendrá incluso un duelo ante el Copenhague de Rodrigo Huescas.

La legión mexicana en Europa tiene un nombre que probablemente muchos aficionados todavía no tenían en el radar: Anwar Hernández.

El defensa nacido en la Ciudad de México forma parte del Inter Club d’Escaldes, equipo de Andorra que consiguió clasificarse a la fase de liga de la UEFA Conference League 2026-27. UEFA lo registra oficialmente como futbolista mexicano, con el dorsal 2, posición de defensa y 31 años de edad.

Su presencia amplía la representación mexicana en las competiciones europeas esta temporada y lo coloca en un escenario completamente diferente al que recorrió durante buena parte de su carrera.

¿Quién es Anwar Hernández?

Anwar Hernández nació el 17 de marzo de 1995 y comenzó su formación futbolística en las fuerzas básicas del Toluca.

Su trayectoria posterior se desarrolló principalmente en categorías inferiores del futbol mexicano y uno de sus logros antes de emigrar fue conquistar un campeonato con Tampico Madero en la Liga Premier MX.

El salto hacia Europa llegó en 2024, cuando se incorporó al Ranger’s FC de Andorra.

Después pasó al Inter Club d’Escaldes, donde logró consolidarse y terminó formando parte del equipo que conquistó el campeonato de liga local, resultado que abrió la puerta para competir en torneos europeos.

Anwar Hernández ya jugó Champions League esta temporada

El camino continental del mexicano comenzó incluso antes de la Conference League.

Inter Club d’Escaldes inició la temporada intentando clasificarse a la Champions League, y Anwar Hernández disputó dos encuentros de la primera ronda clasificatoria. UEFA también lo tiene registrado dentro de la plantilla que participó en esa competición.

Tras quedar eliminado de la Champions, el club andorrano continuó su recorrido europeo en la Conference League.

Ahí superó al Flora Tallinn en la tercera ronda clasificatoria y posteriormente eliminó al Drita para conseguir su boleto a la fase de liga. Hernández disputó todos los minutos disponibles en ambas eliminatorias.

UEFA registra hasta ahora cuatro partidos y 390 minutos del mexicano en la Conference League 2026-27.

¿Cuándo debutará Anwar Hernández en la Conference League?

El primer partido del Inter Club d’Escaldes en la fase de liga será el próximo jueves 15 de octubre, cuando visite al Mjällby AIF de Suecia.

Después, el equipo andorrano enfrentará a:

Universitatea Craiova

Estrella Roja de Belgrado

FC Copenhague

Getafe

Aarhus

Será una ruta especialmente exigente para un club proveniente de la liga de Andorra.

Anwar Hernández enfrentará a Rodrigo Huescas

Uno de los partidos más llamativos llegará el 26 de noviembre.

Inter Club d’Escaldes recibirá al FC Copenhague, club en el que milita Rodrigo Huescas, por lo que podría producirse un duelo entre dos futbolistas mexicanos dentro de la Conference League.

El enfrentamiento tendrá además un ingrediente especial por el momento de Huescas, quien se encuentra en proceso de regresar a la actividad después de una larga recuperación por lesión.

Anwar Hernández se suma a los mexicanos que juegan torneos UEFA

Hernández se convierte en el séptimo futbolista mexicano presente esta temporada en las principales competiciones continentales europeas, junto a:

Santiago Giménez

Álvaro Fidalgo

Obed Vargas

Armando “Hormiga” González

Mateo Chávez

Rodrigo Huescas

No tiene el escaparate mediático de los mexicanos que militan en las grandes ligas europeas, pero su historia tiene otro atractivo: después de recorrer categorías inferiores del futbol mexicano y emigrar a Andorra, ahora tendrá la oportunidad de medirse contra clubes de Suecia, Rumania, Serbia, Dinamarca, España y nuevamente Dinamarca dentro de una competición oficial de UEFA.

Y entre esos partidos aparece uno especialmente curioso: mexicano contra mexicano en la Conference League.