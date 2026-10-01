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América y Cruz Azul empatan 0-0 en San Diego

Los equipos alinearon a gran parte de sus titulares, hubo ocasiones de peligro pero no llegó el gol.

América y Cruz Azul empatan 0-0 en San Diego

En Liga MX, el América recibirá a Monterrey el sábado 10, mientras que Cruz Azul visitará el domingo 11 a Pumas. Foto: Cortesía Club América

Por Heriberto Muñoz  

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San Diego, CA.- En San Diego, entre América y Cruz Azul hubo llegadas, emociones, pero no llegó el gol para que empataran 0-0 en el Snapdragon Stadium.

El juego significó el regreso del portero Luis Ángel Malagón con el primer equipo de los azulcremas después de un largo proceso de recuperación de una rotura del talón de Aquiles que lo dejó fuera de la lista de la Copa del Mundo.

Tuvo grandes intervenciones en ambos tiempos para impedir el tanto de los celestes, donde sobresalió un desvío a disparo de media distancia de Agustín Palavecino y un tiro cruzado de Nicolás Ibáñez.

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Los porteros mantuvieron el cero

En el otro marco, Andrés Gudiño también ayudó a mantener el cero en su causa al estar atento a las acciones de peligro de los de Coapa. Carlos Álvarez y Alejandro Zendejas fueron quienes más intentaron fuera del área.

A pesar de ser un amistoso en pausa de Fecha FIFA, los directores técnicos pusieron a jugar gran parte del encuentro a sus elementos titulares. Solo presentaron bajas de seleccionados mexicanos y sudamericanos.

Erik Lira, Jeremy Márquez (México) y Kevin Mier (Colombia) por el actual campeón del futbol mexicano. Israel Reyes e Isaías Violante (México), además de la baja de Alan Cervantes por lesión, fueron las ausencias de las Águilas.

América y Cruz Azul vuelven a la Liga MX

En Liga MX, el América recibirá a Monterrey el sábado 10, mientras que Cruz Azul visitará el domingo 11 a Pumas.

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