Pumas vs Cruz Azul: Goles, resumen y mejores momentos de la Jornada 11 del Apertura 2026

Érik Lira de Cruz Azul y Juninho de los Pumas disputan el balón en medio campo. (Foto: X @PumasMX)

El Chino Huerta pasó de héroe a villano tras marcar y salir expulsado, mientras La Máquina remontó una desventaja de dos goles para rescatar un punto.

Pumas y Cruz Azul empataron 3-3 este domingo 11 de octubre, en un emocionante encuentro correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX, disputado en el Estadio Olímpico Universitario, donde los universitarios dejaron escapar una ventaja de dos goles a pesar de haber conseguido su tercera anotación con un hombre menos.

El conjunto dirigido por Esteban Solari parecía encaminado a quedarse con los tres puntos gracias a las anotaciones de Juninho Vieira, César “Chino” Huerta y Robert Morales. Sin embargo, Cruz Azul, bajo el mando de Joel Huiqui, reaccionó con goles de Agustín Palavecino, Andrés Montaño y Christian Ebere para rescatar una igualada.

Pumas sorprendió a Cruz Azul con dos goles en seis minutos

El encuentro comenzó con un conjunto universitario decidido a imponer condiciones. Desde los primeros minutos, Pumas generó oportunidades que obligaron al guardameta colombiano Kevin Mier a intervenir para evitar una desventaja temprana.

La resistencia cementera terminó al minuto 10, cuando Juninho Vieira culminó un contragolpe con un remate cruzado que abrió el marcador.

¡GOL DE PUMAS! 🐾 ¡GOL DE PUMAS! 🐾



Juninho conduce desde media cancha y fulmina a Kevin Mier para el 1-0 para los Universitarios.



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Apenas seis minutos después, César “Chino” Huerta aumentó la ventaja con un potente disparo de pierna izquierda que dejó sin posibilidades a Mier.

¡Los Pumas andan imparables y ponen el segundo!



El Chino Huerta define de gran forma. pic.twitter.com/RkFVM9TffK — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 12, 2026

Con el 2-0, los universitarios controlaban el encuentro y estuvieron cerca de ampliar la diferencia. Uriel Antuna desperdició una oportunidad clara y Juninho también amenazó con conseguir su segundo tanto.

El Chino Huerta pasó de héroe a villano con su expulsión

La gran actuación de César Huerta dio un giro antes del descanso. El atacante había sido amonestado al minuto 26 y, alrededor del 37′, recibió una segunda tarjeta amarilla después de disputar un balón y golpear a un adversario.

El árbitro Ismael Rosario López Peñuelas le mostró la tarjeta roja, dejando a los universitarios con 10 futbolistas cuando todavía restaba más de medio partido.

¿QUÉ HICISTE, CHINO? 😱



César Huerta se va temprano a las regaderas luego de dejarle los tachos arriba a Rodarte.



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Cruz Azul aprovechó el cambio de circunstancias para adelantar líneas y encontró su primera recompensa en el tiempo agregado de la primera mitad.

Al 45+3′, Agustín Palavecino conectó de volea un balón dentro del área, después de una asistencia de Jorge Rodarte, para vencer a Keylor Navas y colocar el 2-1 antes del descanso.

¡GOL DE LA MÁQUINA! 🚂



¡GOL DE LA MÁQUINA! 🚂



Aguistín Palavecino pone el primero en la cuenta de los 'Celestes'



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Robert Morales amplió la ventaja, pero Cruz Azul consiguió la remontada para empatar

Pese a la inferioridad numérica, Pumas volvió a golpear apenas comenzada la segunda mitad.

Al minuto 49, Robert Morales convirtió el tercer tanto universitario y colocó el 3-1, un resultado que parecía acercar a los felinos a una victoria importante en Ciudad Universitaria.

¡GOL FALLADO ES GOL EN CONTRA! 😱



Robert Morales aplica la ley y pone el 3-1 en C.U.



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Sin embargo, Cruz Azul no bajó los brazos y aprovechó su superioridad numérica para buscar una nueva reacción.

Al 64′, Andrés Montaño consiguió el segundo gol cementero y devolvió la emoción al encuentro.

¡GOL DE LA MÁQUINA! 🚂



¡GOL DE LA MÁQUINA! 🚂



Andrés Montaño acerca a Cruz Azul.



¡Tenemos partido, señores!



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La presión de La Máquina finalmente rindió frutos al minuto 85, cuando el nigeriano Christian Ebere apareció para marcar el 3-3 definitivo.

¡LO EMPATÓ CRUZ AZUL! 🚂



¡LO EMPATÓ CRUZ AZUL! 🚂



Christian Ebere pone el 3-3 en C.U.



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Así, los cementeros consiguieron rescatar un punto en un encuentro que llegaron a perder por dos goles de diferencia en dos ocasiones, mientras que Pumas volvió a quedarse sin una victoria que parecía tener al alcance.

¿Quiénes anotaron los goles del Pumas vs Cruz Azul?

Estos fueron los seis goles del partido correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2026:

Minuto Jugador Marcador 10′ Juninho Vieira (Pumas) 1-0 16′ César Huerta (Pumas) 2-0 45+3′ Agustín Palavecino (Cruz Azul) 2-1 49′ Robert Morales (Pumas) 3-1 64′ Andrés Montaño (Cruz Azul) 3-2 85′ Christian Ebere (Cruz Azul) 3-3

¿Cómo quedan Pumas y Cruz Azul en la tabla general?

El empate permitió a Cruz Azul llegar a 17 puntos, después de iniciar la jornada con 16 unidades, mientras que Pumas alcanzó las 13 unidades, tras comenzar el encuentro con 12.

Para los universitarios, el resultado representa una oportunidad desperdiciada de acercarse a los puestos de clasificación, especialmente porque llegaron a tener dos goles de ventaja.

Por su parte, los cementeros conservaron un punto en una cancha donde han conseguido resultados importantes, incluida la conquista de su décimo campeonato de Liga MX en mayo de 2026.

El empate también dejó una historia particular para César Huerta, quien marcó su primer gol desde su regreso a Pumas, pero terminó expulsado antes del descanso, en un partido que pasó de la ilusión de una victoria universitaria a una nueva reacción de La Máquina.