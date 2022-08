Union Berlín se queda con los tres puntos frente a Schalke 04 (6-1)

Union Berlín redondeó una magnífica actuación ante a Schalke, al que goleó por 6-1 durante el duelo disputado en el Veltins-Arena este sábado. Schalke 04 encaró el encuentro con la intención de sumar más puntos a su casillero tras empatar 0-0 en el último duelo disputado frente a VfL Wolfsburg. Por su parte, Union Berlín ganó en su estadio 2-1 su último encuentro en la competición frente a RB Leipzig. Tras el resultado obtenido, el equipo local es decimosexto, mientras que Union Berlín se quedó líder de la Bundesliga.

El encuentro arrancó de forma positiva para Union Berlín, que dio el pistoletazo de salida en el Veltins-Arena con un tanto de Morten Thorsby en el minuto 6. Pero posteriormente el once de Gelsenkirchen logró el empate gracias a un gol de pena máxima de Marius Bulter en el minuto 31. No obstante, el conjunto visitante se puso por delante por medio de un tanto de Sheraldo Becker en el minuto 36. Con posterioridad, una nueva ocasión incrementó el marcador de los visitantes a través de un gol de Janik Haberer en el minuto 45 que establecía el 3-1 para Union Berlín. Tras esto, una nueva ocasión permitió incrementar el marcador del once acerero, que aumentó el marcador mediante otro tanto de Sheraldo Becker, que lograba así un doblete cerca de la conclusión, en el 46, terminando de esta manera el primer periodo con un 4-1 en el luminoso.

Tras el descanso llegó el gol para Union Berlín, que aumentó su cuenta goleadora con respecto a su rival con un gol de Sven Michel a los 87 minutos. Tras una nueva jugada aumentó el marcador del conjunto acerero, que aumentó diferencias poniendo el 6-1 por medio de un nuevo gol de Sven Michel, que conseguía de esta manera un doblete poco antes del final, concretamente en el 90, acabando el partido con un marcador definitivo de 6-1.

Los entrenadores realizaron todos los cambios posibles. Por parte de Schalke 04 saltaron desde el banco de suplentes Florian Flick, Jordan Larsson, Danny Latza, Sebastian Polter y Florent Mollet en sustitución de Alex Kral, Dominick Drexler, Tom Krauss, Simon Terodde y Rodrigo Zalazar Martínez, mientras que los cambios del conjunto visitante fueron Kevin Behrens, Sven Michel, Milos Pantovic, Levin Oztunali y Paul Jaeckel, que saltaron al campo por Jordan Siebatcheu, Sheraldo Becker, Morten Thorsby, Janik Haberer y Danilho Doekhi.

En el partido el árbitro amonestó con una tarjeta amarilla solamente al equipo local. Concretamente, se mostró tarjeta amarilla a Malick Thiaw.

Con este resultado, Schalke se queda con dos puntos y Union Berlín consigue 10 puntos tras ganar el partido.

En la siguiente jornada de la Bundesliga Schalke 04 jugará contra Stuttgart fuera de casa, mientras que Union Berlín se enfrentará en casa contra Bayern de Múnich.