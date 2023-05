‘Travieso’ Arce revela que se puso mal en un vuelo: “Me pusieron oxígeno”

CIUDAD JUÁREZ, México-. Jorge ‘Travieso’ Arce, el exboxeador mexicano que brilló en el ring al ser campeón mundial en hasta cinco divisiones, no la pasó para nada bien en un vuelo de avión, pues sufrió problemas de salud.

A través de su cuenta de Twitter, el sinaloense relató que, debido a las turbulencias que se presentaron en el avión, sufrió un fuerte susto y se le bajó la presión, por lo que le tuvieron que colocar oxígeno.

“Mi raza volé de México a Ciudad Juárez, me pasó algo bien feo; se movió el avión como nunca, se me bajó la presión, me pusieron oxígeno. Agradezco al personal de Aeroméxico su atención. Me bajé y vine directo al hospital.

“No siento las piernas, me asusté mucho, traigo el azúcar muy alta. Me hicieron estudios de todo tipo, salí muy bien gracias a Dios, se me bajo la presión y me descompensé. Traía la boca seca un poco deshidratado, me pusieron suero, y todo perfecto”, dio a conocer ‘Travieso’ Arce.

‘Travieso’ Arce será uno de los participantes de MasterChef Celebrity 2023

Después de mostrar su talento en el ring por varios años, ‘Travieso’ Arce buscará hacer lo mismo en la cocina, pues es uno de los tres deportistas que participarán en MasterChef Celebrity 2023.