‘Travieso’ Arce explota contra reducción de edad para ser diputado: “No quiero imaginar un plebe cag… con poder”

CIUDAD DE MÉXICO-. La Cámara de Diputados aprobó el pasado martes una reforma para reducir la edad para aspirar a cargos públicos, pero Jorge ‘Travieso’ Arce, el legendario exboxeador mexicano, no está de acuerdo con esta iniciativa.

A través de su cuenta de Twitter, ‘Travieso’ Arce cuestionó la decisión de reducir la edad a 18 años para poder ser diputado y a 25 para ocupar el cargo de secretario de Estado, pues considera que alguien de esa edad no tiene la madurez suficiente.

“De mal en peor México, aprobaron que ahora morritos de 18 años pueden ser diputados, si los viejos ineptos, descerebrados, pierden piso cuando llegan al poder, no quiero imaginar un plebe cagado con poder, estamos bien jodid…, ya llévame Diosito esto es una mier…”

“Esto no puede ser cierto, un joven de 18 años todavía no está maduro, guarden este twitt van hacer más pendej… que los viejos ineptos, ratas actuales, imagínate un morro con fuero, están viendo y no aprenden, cada día peor la política mexicana, ridículos no quieren servir”, criticó el exboxeador sinaloense.

Iniciativa de reducción de edad para cargos públicos fue enviada al Senado

El dictamen avalado recibió 439 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, por lo que fue enviado al Senado de la República para sus siguientes efectos constitucionales.