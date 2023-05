Periodista Fernando Schwartz revela que está “vetado” por ‘Canelo’ Álvarez y explota contra el boxeador

CIUDAD DE MÉXICO-. Así como Saúl ‘Canelo’ Álvarez presume a millones de fans, el boxeador mexicano cuenta con gran cantidad de aficionados y periodistas que lo critican, como es el caso de Fernando Schwartz.

El pasado miércoles, ‘Canelo’ Álvarez asistió a la develación de su figura en el Museo de Cera de la Ciudad de México, sin embargo, alguien que tenía prohibido el acceso al evento era el periodista Fernando Schwartz, quien declaró que el boxeador mexicano lo tiene bloqueado de todo.

“No fui, porque ya me habían advertido que estaba en la lista negra del ‘Canelo’. A mí no me sorprende, lo que pasa es que siempre he dicho que la carrera de ‘Canelo’ es pre construida, que no es un ídolo, que las peleas le han llegado tarde.