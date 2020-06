Yo manipulo, él manipula, todos manipulamos…

El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió ayer otra vez contra el periódico Reforma. Esta vez porque en la primera plana de ese diario apareció un recuadro que dice: “En la lista. Solo seis países han reportado más de mil muertes en un día por coronavirus desde el inicio de la pandemia”, realzando que en México murieron el miércoles 1,092 personas por Covid-19.

En Palenque AMLO acusó a Reforma de manipular la información porque las cifras de defunciones que se presentan diariamente se actualizan según se van dictaminado si fueron o no causadas por el coronavirus, “pero no significa que hayan fallecido en un día mil personas, eso lo quiero dejar muy claro”.

En seguida le dedicó casi 15 minutos para demostrar lo que para él ha sido un manejo exitoso de la pandemia por parte de su Gobierno.

Por medio de una tabla que se proyectó en el lugar en donde se llevó a cabo su conferencia de prensa, dijo que de los 30 países en que se registran más muertos por Covid-19, México se ubica en el lugar 18, lo cual no es cierto porque hasta el miércoles, nuestro País, con 11 mil 729 defunciones, está en el séptimo lugar después de EU (109 mil 448), Reino Unido (39 mil 904), Italia (33 mil 698), Brasil (32 mil 688), Francia (29 mil 021) y España (27 mil 128).

De acuerdo con sus datos, en Bélgica han muerto nueve veces más personas que en México; en Reino Unido, España e Italia, seis veces más; en Suecia y Francia, cinco veces más; y así hasta Suiza, Canadá, Ecuador, Brasil, Perú y Portugal, en donde han fallecido dos veces más personas que en nuestro País.

¿Mintió AMLO?

No, porque él no se refirió al total de muertos sino al número de defunciones por cada millón de habitantes de cada país. Visto así, la tabla muestra a México en el lugar 18 porque no incluye a varios microestados o micropaíses que registran mayores tasas de mortalidad por cada millón de habitantes. Si esos estuvieran incluidos, nuestro País aparecería en el lugar 29.

La tabla tampoco incluye a Dinamarca, que no es considerado un microestado y registra una mayor tasa de mortalidad, por lo que en realidad México está en 19º y no el 18º lugar.

En su análisis para mostrar que nuestro País registra menos muertes por cada millón de habitantes que otros 17, AMLO optó por ignorar un dato que aparece en la tabla: Los días transcurridos desde que en cada país se registró el primer caso de Covid-19.

Y este dato es muy importante porque dada la velocidad con que se esparce el nuevo coronavirus no es válido comparar la tasa de fallecimientos en un país en donde el primer caso ocurrió a principios de enero con otro, como México, en donde el Gobierno confirmó los tres primeros casos el 28 de febrero.

Lo ocurrido ayer en la mañanera deja en claro que no sólo Reforma maneja los números según le convenga. Recuerdo que en junio de 1982, al entrevistar a Heberto Castillo y decirle que los políticos manipulan mucho los datos, me contestó: “Joven, en la vida, todos manipulamos: Yo manipulo, usted manipula, todos manipulamos”. Ayer Andrés Manuel le dio la razón a Castillo.

El lunes entrante presentaré aquí diversos análisis numéricos para determinar si el Gobierno de la 4T ha enfrentado exitosamente o no la pandemia. Números fríos, sin maquillajes, sin manipulaciones.



Eduardo Ruiz-Healy es periodista de radio y televisión.