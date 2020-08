Y los caballos salieron…

Como que de repente todos los que quieren la gubernatura de Sonora se dieron cuenta que, entre pandemia y cuarentena, el tiempo había pasado y solamente les quedan 292 para el famoso “Día D”. El 6 de junio no está tan lejos como podrían creer algunos, estamos hablando 7 mil horas para que se abran las casillas y en ese tiempo tienen que convencer a un electorado difícil, que evolucionó en estos meses.

Los candidatos van a encontrar un pueblo más informado, decepcionado de la “clase política” tradicional y esto incluye a los que se proyectan en cada uno de los partidos. Hemos padecido un Gobierno federal errático, unos partidos ausentes, sin rumbo. Nadie ha tomado el liderazgo real y el elector de estos tiempos ya no se compra con despensas, piñatas y escándalos.

La seguridad, la salud y la necesidad económica serán los temas en el centro de atención. No será fácil enviar el mensaje porque el escenario es inédito. No saben si podrán hacer eventos masivos, si podrán ir a las casas a convencer de manera directa al elector. Si no llega la vacuna contra el coronavirus tendrán un pueblo temeroso, preocupado por su salud, su seguridad y su modus vivendi.

El tren se les estaba yendo a los “suspirantes” y la semana pasada como que todos se dieron cuenta de eso… o traen a los mismos asesores marcándoles los tiempos de apariciones públicas.

Ernesto Gándara salió con un video sencillo, en el que intentan mostrarlo tal como es, hablando directo. Fue la prueba que servirá para el “ensayo y error”. Se vio seguro, aunque le falta algo de convicción, y trataron de acuerparlo con una serie de mensajes de “celebridades” diciendo que Sonora es Puro Borrego, un slogan simple y sin complicaciones, como aconseja la política moderna. El equipo ha hecho su trabajo y presentaron a personajes como Jorge Ortiz de Pinedo, el hijo de Paco Stanley e “Igor”, de los Mascabrothers. En lo personal me pareció demasiado para un arranque, pero ellos conocen sus tiempos y estrategias.

Ya que andamos por el PRI, la sorpresa fue Pedro Ángel Contreras, quien renunció a la dirección del Isssteson y se proyectó como “el caballo negro” de la contienda. Una salida bastante “light”, con presentación dominical “facebookera” de su familia. Seguramente trae un aparato de apoyo, pero no se vieron muy creativos en el arranque. El problema es posicionar al personaje y eso no es fácil ni barato.

“Toño” Astiazarán también reapareció este fin de semana. En redes sociales movieron un video interesante, con extractos de una conferencia virtual a la que llama “Diálogos por Sonora”. En este clip de arranque hablan de seguridad e invitó a personajes como Jorge Ramos, ex alcalde de Tijuana; Manuel Emilio Hoyos, del Observatorio Ciudadano; Julio César Pablos, de Canacintra Cajeme; y Abel Murrieta. La fórmula de los expertos hablando de los problemas del momento ya la usó hace seis años, ahora se ve más aterrizado.

Ricardo Bours no ha quitado el dedo del renglón desde hace meses y continuó con sus videoconferencias, que le han dado algo de proyección.

En territorio de Morena, Alfonso Durazo anunció una visita a los yaquis, pero fue cancelada. Quizá se aparezca esta semana. El problema es el “pretexto” para verlos. Si vendrá a darles un ultimátum por sus tropelías en la México 15 va a batear un triple por la raya del jardín derecho. Imaginen que les diga que mandará a la Guardia Nacional. Pero si viene al tema del gasoducto francamente no es su terreno.

Célida López y Ana Gabriela Guevara no tuvieron actividad pública, pero es un hecho que están en la carrera. La alcaldesa lleva algunos metros de ventaja por su presencia en redes sociales.

Pues sí, faltan 292 días… y contando.

CAB DESCANSO:

La curva

Parece que finalmente se está controlando la pandemia en Sonora. Los números fueron a la baja y es importante reconocer el trabajo de Enrique Clausen y todo el equipo de la Secretaría de Salud. En Sonora se ha enfrentado con seriedad y resultados. Ahora el reto es no bajar la guardia porque faltan muchos meses por recorrer.

Un abrazo a Víctor “El Chato”, Elsita y Anita. La partida de Elsa es triste, pero nos quedará siempre su recuerdo y esa alegría que contagiaba a todos.