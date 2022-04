Votar, revocar y defender al INE

Expongo aquí mi posición en relación a la consulta de revocación de mandato en el entendido de que manifestar un pensamiento libre y no unirme al coro de apoyadores de AMLO no me hace ni traidor a la Patria ni sujeto de represalias. Sigo pensando que México es y debe de ser un país de libertades políticas.

Entre mis antecedentes están los siguientes: En 2018 voté por AMLO porque considero que sigue siendo una mejor alternativa a las que entonces presentaron el PRI y el PAN. También por que consideré entonces que había que darle una oportunidad a su proyecto de transformación social.

Ahora considero que dicha transformación social hacia un México con menos pobreza y más prosperidad no se está dando; que el combate a la corrupción basado en el ejemplo personal no está funcionando; y que AMLO no ha encontrado la fórmula para ganarle al crimen organizado. En cambio, AMLO nos está ofreciendo una transformación política hacia una concentración de poder en su persona, sin contrapesos políticos, sin división de poderes; que ataca y menoscaba instituciones autónomas y que no tolera la crítica. Nos sigue haciendo falta un Estado mexicano basado en instituciones fuertes, en el imperio de la ley y con una sociedad civil fuerte y organizada.

Votar y revocar

Ante la alternativa entre votar o abstenerse, considero que es mejor acudir a votar. Aunque es cierto que esta consulta está pervertida de origen y que en vez de ser un medio de los electores para quitar malos gobiernos está convertida en un instrumento para refrendar y relanzar al Presidente, la opción de abstenerse es muda y no dice nada o puede ser interpretada como una apoyo implícito, como que el que calla, otorga. Votando puedo dejar más clara mi posición que absteniéndome.

Ante la opción de tachar el cuadro de revocar o tachar el cuadro para “que siga en la presidencia”, opto por la opción de revocar. Aunque espero que AMLO concluya su sexenio en 2024, considero preferible revocar a que mi voto se interprete como un apoyo incondicional al Presidente. Aquí entra incluso el temor de que un apoyo al “que siga” se interprete como que estoy a favor de una ampliación del periodo, como ya lo manifestó hace días Félix Salgado Macedonio o como el Presidente mismo se ha pronunciado en los casos de Bonilla como gobernador de Baja California o de Zaldívar como Presidente de la Suprema Corte de Justicia. Aquí estamos en un juego político que puede resultar muy perverso y es mejor curarse en salud.

Pronto veremos qué interpretación le da AMLO al porcentaje de participación y al porcentaje resultante de aprobación al “que siga en la Presidencia”. El Presidente ya ha dado muestras claras de que, en su orden de prioridades, la 4T tiene prevalencia sobre el Estado de Derecho. Yo no estoy de acuerdo con eso.

Defender al INE

El tiro ya está cantado. AMLO va sobre el INE. La nueva entidad que lo sustituya inevitablemente será un subordinado a sus designios, como ya lo ha hecho con otras entidades autónomas. Sin embargo, a mi manera de ver, el INE, aunque no es perfecto, debe de seguir siendo autónomo y un contrapeso del Presidente. En las últimas tres décadas ha sido el garante de las elecciones competidas, libres y con posibilidades de alternancia. Si el instituto electoral pierde su autonomía, retrocederemos 30 años en nuestro desarrollo político.

El sentido que yo le doy a mi tache por la revocación es un rechazo a una reforma electoral que elimine al instituto electoral como entidad autónoma. Voto porque el instituto electoral no se convierta en un ente sumiso y subordinado al Ejecutivo como fue durante todo el periodo del PRI como partido hegemónico, con una oposición sin posibilidades de ganar y con un régimen electoral plagado de abusos y fraudes electorales que auspició la corrupción, la pobreza y la violencia que hoy todavía padecemos. Hago votos porque no regresemos a ese régimen político autoritario.