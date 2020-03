Vapeadores bateados

"Sabemos que es el humo en los cigarrillos, y no la nicotina, lo que causa las muertes; necesitamos políticas públicas que lo reflejen".

David Sweanor.

A través de Twitter, el pasado 1 de octubre una mujer con residencia en el extranjero (@RominaTomasFer1) preguntó a la Dirección General de Aduanas si podía viajar a México con un IQOS, un dispositivo electrónico para vapear, y cigarrillos electrónicos. El SAT respondió que tendría que pagar los impuestos correspondientes, pero ella contestó que el dispositivo era para su uso personal. Cofepris intervino y apuntó que "de acuerdo a la legislación actual (Ley General para el Control del Tabaco) está prohibido el vapeador, cigarro electrónico, y productos novedosos de tabaco en México". La mujer declaró: "Entendido. Disfrutaré de su País con tabaco convencional". Aduanas respondió: "Estamos a tus órdenes".

Salta a la vista de esta anécdota que la Cofepris, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, mintió. El artículo 16 de la ley citada prohíbe, en su párrafo VI, "Comerciar, vender, distribuir, exhibir, promocionar o producir cualquier objeto que no sea un producto del tabaco, que contenga alguno de los elementos de la marca o cualquier tipo de diseño o señal auditiva que lo identifique con productos de tabaco". En otras palabras, no se pueden producir o vender chocolates o dulces con marcas de cigarrillos tradicionales, pero la ley no dice nada sobre los vapeadores o cigarrillos electrónicos que no tengan elementos de la marca de un producto de tabaco. Vapear o fumar cigarrillos electrónicos no está prohibido en México. La Suprema Corte de Justicia lo ha señalado ya en cuatro ocasiones. Falta una más para establecer jurisprudencia.

Lo que sí está prohibido por un decreto presidencial (no por ley) que entró en vigor apenas el 20 de febrero es la importación de productos para vapeo y cigarrillos electrónicos. Esta prohibición se ha justificado por supuestas razones de salud, pero parece más bien diseñada para promover un mayor consumo de cigarrillos tradicionales, con un consecuente mayor daño a la salud.

Según David Sweanor de la Universidad de Ottawa, Canadá, la mayor parte del daño de fumar procede del humo y no de la nicotina. Proporcionar a los fumadores una alternativa para consumir nicotina sin aspirar humo es una forma fácil y sensata de ayudarlos a dejar el hábito. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos apuntan: "Los cigarrillos electrónicos tienen el potencial de beneficiar a los fumadores adultos sin embarazo si se utilizan como un sustituto total de cigarrillos regulares y otros productos de tabaco que se fuman".

La respuesta a la mujer que pretendía viajar a México con un dispositivo para vapear y cigarrillos electrónicos revela que la preocupación de las autoridades mexicanas no es la salud. Las puertas están abiertas para venir con cigarrillos tradicionales y fumar, pero no con dispositivos para vapear. De igual forma, la autoridad busca prohibir a los mexicanos los cigarrillos electrónicos, pero no los tradicionales, que hacen mucho más daño.

Los intentos de Cofepris por prohibir el vapeo no ayudan en nada a proteger la salud ni de los mexicanos ni de los visitantes. Son producto de una actitud moralista que sostiene que hay que prohibir las actividades que las autoridades consideran una forma de pecado. Poco importa que la conducta, el vapeo, sea menos peligrosa que fumar. La moral es más relevante para nuestros políticos que la salud de los consumidores.

Mariguana

Mientras el moralismo se impone en los cigarrillos electrónicos, el Congreso está considerando ya una propuesta para liberalizar el consumo y comercio de la mariguana.

El caso de la Cannabis demuestra las consecuencias dañinas de las prohibiciones.

