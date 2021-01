Vacunaciones

“Si quieres salvar a tu hijo de la polio, puedes rezar o puedes vacunarlo. Aplica la ciencia”.

Carl Sagan



En estos momentos es muy fácil para cualquier mexicano de más de 65 años vacunarse contra el Covid. Lo único que tiene que hacer es viajar a Estados Unidos, donde se puede vacunar en cualquier centro de salud o incluso en una farmacia.

Conozco a varias personas que han volado a la Unión Americana, han hecho la cita y se han vacunado en cinco minutos. Solo tuvieron que presentar una identificación con fotografía, que puede ser una licencia de conducir. No hay que ser ni ciudadano ni residente. Y la vacunación es gratuita.

En México la situación es muy distinta. Las vacunas se aplican en cuarteles o en contados centros de salud. Hay colas, desorganización y burocracia. Estamos todavía en la etapa de inocular al personal de salud de primera línea, pero muchos que no pertenecen a esta clasificación son vacunados de cualquier manera, como los Siervos de la Nación. También los maestros de Calakmul, Campeche, a pesar de que no hay ninguna razón para adelantarlos.

Este 25 de enero el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, señaló que en México se han administrado 642 mil 105 dosis; en Estados Unidos, al 24 de enero, eran ya 18.2 millones. Israel es el país que ha vacunado a una mayor porción de su población, con 44.88%; Estados Unidos ha alcanzado 6.87%; México va en 0.5% (Our World in Data).

Los problemas en México empezaron antes de la pandemia. En 2019 se registró desabasto de seis de las 10 principales vacunas de nuestro País, la peor situación desde 2013. Enfermedades como la tuberculosis y el sarampión, que habían desaparecido, han hecho nuevamente acto de presencia. Otros medicamentos, especialmente los oncológicos pediátricos, también han escaseado. Esto es consecuencia del cierre de plantas por el Gobierno federal y de su rechazo a usar las redes de distribución que ya existían en el País. El Gobierno ha dicho que va a establecer su propia paraestatal para distribuir medicamentos, pero no ha anunciado ningún avance. En cambio, ha encargado la distribución de las vacunas a la Secretaría de la Defensa Nacional, tarea en la que esta no tiene ninguna experiencia.

El Presidente declaró recientemente que México había aceptado una reducción en los envíos de Pfizer para que esta empresa pudiera entregar más dosis a países pobres. No hay ninguna indicación de que esa haya sido la razón de la reducción. Pfizer anunció, más bien, el cierre temporal de su planta en Bélgica para ampliar su capacidad de producción.

Este lunes 25 de enero López Obrador tuvo una conversación telefónica con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, en la cual ratificaron que México compraría 24 millones de vacunas Sputnik V. La Cofepris, sin embargo, todavía no ha dado su autorización para este producto. De igual manera, el primer mandatario ha promovido la vacuna china de CanSino, que tampoco ha sido aprobada. Algunas personas han expresado dudas sobre la calidad de estos productos. Habrá que ver qué dice la Cofepris, pero supongo que se darán a conocer públicamente los resultados de las pruebas para generar confianza.

El esfuerzo apenas está comenzando. No podemos ser demasiado críticos. todavía. El problema es que la campaña del Presidente contra las farmacéuticas y distribuidoras de medicamentos genera dudas importantes sobre lo que viene. Por lo pronto, si algún mexicano mayor de 65 años quiere vacunarse, la manera más rápida y menos burocrática es ir a Estados Unidos.



Carga viral

Una farmacéutica española, PharmaMar, ha anunciado un nuevo medicamento, plitidepsina, que reduce en 99% la carga viral del coronavirus. En un momento en que Nicolás Maduro ha anunciado la aprobación en Venezuela de unas “gotitas milagrosas”, las pruebas de la plitidepsina han sido publicadas en la revista Science.



