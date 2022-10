Un choro mareador

Mientras Sonora ardía, con enfrentamientos y ejecutados desde Tesopaco hasta SLRC, pasando por Empalme y puntos circunvecinos, en el Auditorio Cívico de Hermosillo, había un evento bieeeen bonito donde el doctor Durazo (así le dicen) aseguraba que la receta le estaba saliendo perfecta, que era un honor estar con Obrador (fue en serio, cree que es su jefe, porque nunca dijo “es un honor ser empleado de todos los sonorenses”). Ahí tenía a Adán Augusto en plena campaña adelantada. No, perdón, representando al “del honor”. La mala noticia es que aseguró que en Sonora hay una transformación y no va a parar. ¿Es neta? Todos a esconderse porque lo único que hemos visto es el aumento de violencia en las calles… ¡No pare, sigue, sigue!

Y ya en pleno éxtasis de su profundo (jaja) discurso soltó: “No ha habido ni habrá represión. Hoy, la casa está en orden (el mal chiste se cuenta solo). Privilegiamos respeto a la pluralidad y libertad de expresión. Hemos gobernado sin rencores y no hemos perseguido a los vencidos”. Bravo, hurra. Qué bonito se oyó eso. ¡Oh, wait! Esteeee, perdón Mister Gober: ¿Cuál es el mérito? Todos y cada uno de los puntos que mencionó son su mínima responsabilidad desde lo político, profesional y ético. Patético jalar aplausos en un “informe” con esa frase tan elemental, llena de clichés.

Y así, como canción de Delgadillo, entre pairos, “otros datos” y derivas transcurrió un evento que iba a ser un Informe de Gobierno, pero terminó en un mensajito lleno de párrafos banales y cifras maravillosas que se ven bien bonitas en el imaginario de Palacio. Claro que hubo el recurrente maquillaje de cifras para dejar claro que el señor es muy fregón y raya la perfección divina porque errores no han existido. ¡Faltaba más! Nomás le faltó cerrar diciendo que veía un Sonora con hambre y sed de justicia (y seguridad, le diríamos) o exigirnos: No te preguntes qué puede hacer tu Estado por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu Estado. Ahí sí habría explotado la tribuna, pensando que eran mensajes bieeeen originales (creen que el Peje tiene el “copyright” de “me canso ganso”, que no se crean la autoría de esas líneas).

Palabras, palabras, palabras llenas de felicidad, con sus colaboradores y acarreados exultantes, aplaudiéndole hasta cuando tomaba agua. El auditorio volviendo a ser la sede de los grandes eventos de la política. ¿No que eran diferentes? La misma parafernalia del pasado, con todo y el paso por la alfombra roja/morada, cual Luis XV de la era priyista. Lo bueno es que no hubo diapositivas porque se habría armado el caos de siempre. Y en el Sonora Profundo (OMG) las balas siguen dominando a los abrazos. Ese mismo día, a los criminales, perdón “generadores de violencia”, no les importó que don Adán anduviera por estos rumbos y armaron el desmadrito nuestro de cada día.

No more comments, your Honor.

La separación

Eduardo Bours tomó una medida que, creo, es inteligente. No renuncia al PRI, pese a esas decisiones unilaterales, que lo hacen parecer un partido de caricatura. Simplemente pone en pausa su militancia, como una forma de hacer visible su molestia. Decidió protestar desde el interior para que su voz suene más fuerte. Al PRI le hace falta una sacudida, de repente se han visto arrasados por un solo hombre, “Alito” Moreno, que lo ha manejado a su antojo pasando por encima de todos. Lo más extraño ha sido el silencio cómplice de tantos personajes que en el pasado eran referente y ahora son corderitos que pactan con el nuevo dueño del estadio. Bien hecho, Eduardo, aunque debe recordar que, en su momento, él mismo manejó el PRI Sonora como franquicia personal y hasta impuso su tono muy especial de rojo. Pero los tiempos cambian y la vida nos hace centrarnos. Creo…

De fiesta

Para entretener al respetable y, de paso, compensar un poco la acumulación de esos baches que dominan los memes de moda, al alcalde Toño Astiazarán se le ocurrió organizar un Festival del Globo en Hermosillo. La verdad es que fue una gran idea y sería bueno que quedara establecida cada año porque puede ser un atractivo turístico importante. Así inició el FIG, en León, Guanajuato, allá por 2002. Fueron solamente 25 los globos del primer evento y ahora es todo un acontecimiento anual, que celebran la última semana de noviembre. Muy buen evento.