"Solo nos han llegado dos cajitas": Barbosa sobre insumos contra Covid-19

PUEBLA, Puebla.- El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa, calificó como “leyenda urbana” los aviones llegados desde China cargados con insumos debido a que a Puebla “no nos ha llegado nada”.

En un claro reclamo al gobierno federal, dijo:

“A nosotros no nos ha llegado nada, sólo eso te puedo decir, no sé si no nos tocó o no nos quisieron dar, o algo pasó, pero no ha llegado nada a Puebla, ni al sistema de salud del estado ni al seguro social del estado ni a nadie”.

El gobernador morenista puntualizó que lo único que ha entregado el gobierno federal a la entidad son “dos cajitas” con 2 mil cubrebocas.

“Después llegaron unos guantes de látex igual dos cajitas y después llega gel... pero eso fue antes del avionzote ¿no? que iba a llegar lleno de cosas que la verdad no tengo información", explicó en conferencia de prensa este lunes.



La semana pasada, el gobierno federal anunció la llegada del avión denominado Misioneros de Paz, el cual transportó desde Shanghái insumos médicos para hacer frente al Coronavirus.

El vuelo 9835, que llegó al que fuera el hangar presidencial del Aeropuerto internacional de la Ciudad de México, despegó de Shanghái con una importante carga de insumos médicos que el Gobierno de México adquirió. Apenas el viernes llegó un segundo cargamento.